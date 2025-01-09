YTC

Yachtscoin, rıhtım ücretleri, mürettebat yönetimi, yakıt tedariki ve yat bakımı gibi ilgili hizmetler için ödemeleri destekleyerek lüks yaşam tarzı yatırımı için çok yönlü bir araç olmayı amaçlamaktadır. Proje, YTC'yi daha geniş deniz ekonomisine daha fazla entegre etmek için yat üreticileri, rıhtımlar ve hizmet sağlayıcılarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yachtscoin ekosistemi, yat satışı ve kiralamasında sözleşmeye dayalı anlaşmaları otomatik olarak yürütmek için akıllı sözleşme işlevlerini entegre eder. Bu özellik idari yükü azaltır, dolandırıcılık risklerini en aza indirir ve güvenli işlemler sağlar. YTC, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak işlem şeffaflığını artırır ve kullanıcılara işlemlerinin güvenliği ve meşruiyeti konusunda güven verir.

Kripto AdıYTC

SıralamaNo.1908

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,910,621

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.011608855577018627,2025-03-26

En Düşük Fiyat0.000032605905880792,2025-01-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaYachtscoin, rıhtım ücretleri, mürettebat yönetimi, yakıt tedariki ve yat bakımı gibi ilgili hizmetler için ödemeleri destekleyerek lüks yaşam tarzı yatırımı için çok yönlü bir araç olmayı amaçlamaktadır. Proje, YTC'yi daha geniş deniz ekonomisine daha fazla entegre etmek için yat üreticileri, rıhtımlar ve hizmet sağlayıcılarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yachtscoin ekosistemi, yat satışı ve kiralamasında sözleşmeye dayalı anlaşmaları otomatik olarak yürütmek için akıllı sözleşme işlevlerini entegre eder. Bu özellik idari yükü azaltır, dolandırıcılık risklerini en aza indirir ve güvenli işlemler sağlar. YTC, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak işlem şeffaflığını artırır ve kullanıcılara işlemlerinin güvenliği ve meşruiyeti konusunda güven verir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.