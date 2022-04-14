ZENCOIN

ZenithRing, yapay zeka ve DePIN'i derinlemesine entegre eden dünyanın ilk Web3 akıllı yüzüğüdür. Zincir içi ve zincir dışı işbirlikçi bilgi işlem, dinamik veri varlıklaştırma ve çok boyutlu bir teşvik modeli aracılığıyla, kullanıcı merkezli bir sağlık veri ekonomisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, veri toplama, gizlilik koruması, değer dağıtımı ve ekosistem yönetimine kadar tam zincir kapalı bir döngü elde ederek “Kazanmak için Sağlık” etrafında şekillenir.

Kripto AdıZENCOIN

Maksimum Arz1,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ZENCOIN/USDT
ZenithRing
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (ZENCOIN)
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24 sa Hacim (USDT)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
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