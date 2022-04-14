ZENCOIN

ZenithRing, yapay zeka ve DePIN'i derinlemesine entegre eden dünyanın ilk Web3 akıllı yüzüğüdür. Zincir içi ve zincir dışı işbirlikçi bilgi işlem, dinamik veri varlıklaştırma ve çok boyutlu bir teşvik modeli aracılığıyla, kullanıcı merkezli bir sağlık veri ekonomisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, veri toplama, gizlilik koruması, değer dağıtımı ve ekosistem yönetimine kadar tam zincir kapalı bir döngü elde ederek “Kazanmak için Sağlık” etrafında şekillenir.

Kripto AdıZENCOIN

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz--

Arz Fiyatı--