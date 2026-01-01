One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için One More Game fiyat tahminlerini alın. 1MORE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

One More Game fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,000002085 $0,000002085 $0,000002085 %0,00 USD Gerçek Tahmini 2025 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, One More Game, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000002 fiyatından işlem görebilir. 2026 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, One More Game, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000002 fiyatından işlem görebilir. 2027 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, 1MORE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000002 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, 1MORE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000002 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 1MORE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000002 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 1MORE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000002 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında One More Game fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000004 seviyesine ulaşabilir. 2050 için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında One More Game fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000006 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000002 %0,00

2027 $ 0,000002 %5,00

2028 $ 0,000002 %10,25

2029 $ 0,000002 %15,76

2030 $ 0,000002 %21,55

2031 $ 0,000002 %27,63

2032 $ 0,000002 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000002 %40,71

2034 $ 0,000003 %47,75

2035 $ 0,000003 %55,13

2036 $ 0,000003 %62,89

2037 $ 0,000003 %71,03

2038 $ 0,000003 %79,59

2039 $ 0,000003 %88,56

2040 $ 0,000004 %97,99

2040 $ 0,000004 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli One More Game Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000002 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000002 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000002 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000002 %0,41 Bugün için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde 1MORE için öngörülen fiyat 0,000002$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak 1MORE için yapılan fiyat tahmini 0,000002$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, 1MORE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000002$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük One More Game (1MORE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında 1MORE için öngörülen fiyat 0,000002$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut One More Game Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,000002085$ 0,000002085 $ 0,000002085 Fiyat Değişimi (24 sa) %0,00 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 1,00$ 1,00 $ 1,00 Hacim (24 sa) -- En son 1MORE fiyatı $ 0,000002085. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,00 şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki 1MORE arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı 1MORE Fiyatını Görüntüle

Nasıl One More Game (1MORE) Satın Alınır? 1MORE satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle 1MORE satın alabilirsiniz. One More Game satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen 1MORE Satın Almayı Öğrenin

One More Game canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki One More Game fiyatı 0,000002 USD'dir. Dolaşımdaki One More Game(1MORE) arzı 0,00 1MORE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0,000002 $ 0,000002

7 Gün -%0,00 $ -0,000000 $ 0,000002 $ 0,000001

30 Gün %0,04 $ 0,000000 $ 0,000003 $ 0,000001 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, One More Game fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, One More Game en yüksek 0,000002$ ve en düşük 0,000001$ fiyatından işlem gördü ve -%0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, 1MORE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, One More Game, %0,04 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000000$ oldu. Bu durum, 1MORE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam One More Game fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam 1MORE Fiyat Geçmişini Görüntüle

One More Game (1MORE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? One More Game Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak 1MORE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, One More Game için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen 1MORE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının One More Game fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, 1MORE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): 1MORE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak One More Game için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

1MORE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

1MORE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): 1MORE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, 1MORE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için 1MORE fiyat tahmini nedir? One More Game (1MORE) fiyat tahmin aracına göre, 1MORE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 1MORE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 One More Game (1MORE) fiyatı $0,000002 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, 1MORE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında 1MORE için tahmini fiyat hedefi nedir? One More Game (1MORE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 1MORE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında 1MORE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, One More Game (1MORE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında 1MORE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, One More Game (1MORE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 1MORE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 One More Game (1MORE) fiyatı $0,000002 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, 1MORE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için 1MORE fiyat tahmini nedir? One More Game (1MORE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 1MORE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.