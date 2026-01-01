Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Blubird fiyat tahminlerini alın. BLU fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Blubird fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02298 $0,02298 $0,02298 %0,00 USD Gerçek Tahmini Blubird 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Blubird, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,02298 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Blubird, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,024129 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BLU için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,025335 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BLU için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,026602 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BLU için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,027932 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BLU için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,029328 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Blubird fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,045498 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Blubird fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,074112 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,02298 %0,00

2027 $ 0,024129 %5,00

2028 $ 0,025335 %10,25

2029 $ 0,026602 %15,76

2030 $ 0,027932 %21,55

2031 $ 0,029328 %27,63

2032 $ 0,030795 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,032335 %40,71

2034 $ 0,033951 %47,75

2035 $ 0,035649 %55,13

2036 $ 0,037431 %62,89

2037 $ 0,039303 %71,03

2038 $ 0,041268 %79,59

2039 $ 0,043332 %88,56

2040 $ 0,045498 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,022983 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,023002 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,023074 %0,41 Bugün için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde BLU için öngörülen fiyat 0,02298$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BLU için yapılan fiyat tahmini 0,022983$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Blubird (BLU) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, BLU için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,023002$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Blubird (BLU) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BLU için öngörülen fiyat 0,023074$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Blubird Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02298$ 0,02298 $ 0,02298 Fiyat Değişimi (24 sa) %0,00 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 31,51$ 31,51 $ 31,51 Hacim (24 sa) -- En son BLU fiyatı $ 0,02298. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 31,51 şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BLU arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı BLU Fiyatını Görüntüle

Nasıl Blubird (BLU) Satın Alınır? BLU satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle BLU satın alabilirsiniz.

Blubird Fiyat Geçmişi Blubird canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Blubird fiyatı 0,02298 USD'dir. Dolaşımdaki Blubird(BLU) arzı 0,00 BLU olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,000029 $ 0,02301 $ 0,02298

7 Gün %0,05 $ 0,001109 $ 0,02312 $ 0,02187

30 Gün -%0,14 $ -0,003869 $ 0,03547 $ 0,02001 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Blubird fiyat hareketi -0,000029$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Blubird en yüksek 0,02312$ ve en düşük 0,02187$ fiyatından işlem gördü ve %0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BLU için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Blubird, -%0,14 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,003869$ oldu. Bu durum, BLU için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Blubird fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam BLU Fiyat Geçmişini Görüntüle

Blubird (BLU) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Blubird Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BLU için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Blubird için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BLU fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Blubird fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BLU varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BLU için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Blubird için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BLU Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BLU Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BLU, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BLU, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BLU fiyat tahmini nedir? Blubird (BLU) fiyat tahmin aracına göre, BLU fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BLU 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Blubird (BLU) fiyatı $0,02298 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BLU, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında BLU için tahmini fiyat hedefi nedir? Blubird (BLU) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BLU fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında BLU için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Blubird (BLU), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında BLU için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Blubird (BLU), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 BLU 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Blubird (BLU) fiyatı $0,02298 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BLU, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BLU fiyat tahmini nedir? Blubird (BLU) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BLU fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.