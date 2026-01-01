FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için FreeStyle Classic fiyat tahminlerini alın. FST fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

FST Al

FreeStyle Classic fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,003 $0,003 $0,003 -%3,38 USD Gerçek Tahmini FreeStyle Classic 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, FreeStyle Classic, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,003 fiyatından işlem görebilir. 2026 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, FreeStyle Classic, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,00315 fiyatından işlem görebilir. 2027 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FST için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,003307 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FST için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,003472 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FST için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,003646 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FST için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,003828 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında FreeStyle Classic fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,005939 seviyesine ulaşabilir. 2050 için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında FreeStyle Classic fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009675 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,003 %0,00

2027 $ 0,00315 %5,00

2028 $ 0,003307 %10,25

2029 $ 0,003472 %15,76

2030 $ 0,003646 %21,55

2031 $ 0,003828 %27,63

2032 $ 0,004020 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,004221 %40,71

2034 $ 0,004432 %47,75

2035 $ 0,004653 %55,13

2036 $ 0,004886 %62,89

2037 $ 0,005131 %71,03

2038 $ 0,005387 %79,59

2039 $ 0,005656 %88,56

2040 $ 0,005939 %97,99

2040 $ 0,005939 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli FreeStyle Classic Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,003 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,003000 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,003002 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,003012 %0,41 Bugün için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde FST için öngörülen fiyat 0,003$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FST için yapılan fiyat tahmini 0,003000$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FST için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003002$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FST için öngörülen fiyat 0,003012$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut FreeStyle Classic Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,003$ 0,003 $ 0,003 Fiyat Değişimi (24 sa) -%3,38 Piyasa Değeri $ 377,73K$ 377,73K $ 377,73K Dolaşım Arzı 125,28M 125,28M 125,28M Hacim (24 sa) $ 54,69K$ 54,69K $ 54,69K Hacim (24 sa) -- En son FST fiyatı $ 0,003. 24 saatlik değişim oranı -%3,38 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,69K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FST arzı 125,28M olup, toplam piyasa değeri $ 377,73K şeklindedir. Canlı FST Fiyatını Görüntüle

Nasıl FreeStyle Classic (FST) Satın Alınır? FST satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle FST satın alabilirsiniz. FreeStyle Classic satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen FST Satın Almayı Öğrenin

FreeStyle Classic Fiyat Geçmişi FreeStyle Classic canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki FreeStyle Classic fiyatı 0,003015 USD'dir. Dolaşımdaki FreeStyle Classic(FST) arzı 0,00 FST olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 377,73K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,12 $ -0,000441 $ 0,003517 $ 0,002985

7 Gün -%0,90 $ -0,029676 $ 0,03795 $ 0,002985

30 Gün -%0,93 $ -0,042216 $ 0,09647 $ 0,002985 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, FreeStyle Classic fiyat hareketi -0,000441$ oldu ve -%0,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, FreeStyle Classic en yüksek 0,03795$ ve en düşük 0,002985$ fiyatından işlem gördü ve -%0,90 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FST için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, FreeStyle Classic, -%0,93 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,042216$ oldu. Bu durum, FST için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam FreeStyle Classic fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam FST Fiyat Geçmişini Görüntüle

FreeStyle Classic (FST) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? FreeStyle Classic Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FST için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, FreeStyle Classic için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FST fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının FreeStyle Classic fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FST varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FST için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak FreeStyle Classic için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FST Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FST Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FST, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FST, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FST fiyat tahmini nedir? FreeStyle Classic (FST) fiyat tahmin aracına göre, FST fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FST 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 FreeStyle Classic (FST) fiyatı $0,003 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FST, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FST için tahmini fiyat hedefi nedir? FreeStyle Classic (FST) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FST fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, FreeStyle Classic (FST), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, FreeStyle Classic (FST), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FST 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 FreeStyle Classic (FST) fiyatı $0,003 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FST, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FST fiyat tahmini nedir? FreeStyle Classic (FST) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FST fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol