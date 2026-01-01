IDLETRADEX Hakkında Daha Fazla Bilgi
IDLETRADEX Fiyat Bilgileri
IDLETRADEX Nedir
IDLETRADEX Whitepaper
IDLETRADEX Resmi Websitesi
IDLETRADEX Token Ekonomisi
IDLETRADEX Fiyat Tahmini
IDLETRADEX Fiyat Geçmişi
IDLETRADEX Satın Alma Kılavuzu
IDLETRADEX / İtibari Para Dönüştürücüsü
IDLETRADEX Spot
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (USD)
2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için IdleTradeX fiyat tahminlerini alın. IDLETRADEX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.
*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.
IdleTradeX 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD)
Tahminlerinize göre, IdleTradeX, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000000 fiyatından işlem görebilir.2026 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahminlerinize göre, IdleTradeX, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000000 fiyatından işlem görebilir.2027 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, IDLETRADEX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000000 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir.2028 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, IDLETRADEX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000000 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir.2029 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, IDLETRADEX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000000 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır.2030 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, IDLETRADEX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000000 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır.2040 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)
2040 yılında IdleTradeX fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000000 seviyesine ulaşabilir.2050 için IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra)
2050 yılında IdleTradeX fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000000 seviyesine ulaşabilir.
- 2026$ 0,000000%0,00
- 2027$ 0,000000%5,00
- 2028$ 0,000000%10,25
- 2029$ 0,000000%15,76
- 2030$ 0,000000%21,55
- 2031$ 0,000000%27,63
- 2032$ 0,000000%34,01
- 2033$ 0,000000%40,71
- 2034$ 0,000000%47,75
- 2035$ 0,000000%55,13
- 2036$ 0,000000%62,89
- 2037$ 0,000000%71,03
- 2038$ 0,000000%79,59
- 2039$ 0,000000%88,56
- 2040$ 0,000000%97,99
- 2040$ 0,000000%97,99
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli IdleTradeX Fiyat Tahmini
- January 1, 2026(Bugün)$ 0,000000%0,00
- January 2, 2026(Yarın)$ 0,000000%0,01
- January 8, 2026(Bu Hafta)$ 0,000000%0,10
- January 31, 2026(30 Gün)$ 0,000000%0,41
January 2, 2026(Yarın) için,
January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, IDLETRADEX için yıllık
30 gün sonrasında IDLETRADEX için öngörülen fiyat
Mevcut IdleTradeX Fiyatı İstatistikleri
-%15,86
--
Nasıl IdleTradeX (IDLETRADEX) Satın Alınır?
IDLETRADEX satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle IDLETRADEX satın alabilirsiniz. IdleTradeX satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın!Hemen IDLETRADEX Satın Almayı Öğrenin
IdleTradeX Fiyat Geçmişi
IdleTradeX canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki IdleTradeX fiyatı 0,000000 USD'dir. Dolaşımdaki IdleTradeX(IDLETRADEX) arzı
- 24 saat-%0,25$ -0,000000$ 0,000000$ 0,000000
- 7 Gün-%0,80$ -0,000000$ 0,000000$ 0,000000
- 30 Gün-%0,97$ -0,000002$ 0,000002$ 0,000000
Son 24 saat içinde, IdleTradeX fiyat hareketi
Son 7 gün içinde, IdleTradeX en yüksek
Geçen ay, IdleTradeX,
Ayrıntılı trendler için tam IdleTradeX fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyinTam IDLETRADEX Fiyat Geçmişini Görüntüle
IdleTradeX (IDLETRADEX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
IdleTradeX Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak IDLETRADEX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, IdleTradeX için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen IDLETRADEX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının IdleTradeX fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, IDLETRADEX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): IDLETRADEX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak IdleTradeX için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
IDLETRADEX Fiyat Tahmini Neden Önemli?
IDLETRADEX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
IdleTradeX hakkındaki görüşünüz nedir?
- Güçlü Boğa Piyasası
- Boğa Piyasası
- Dengeli
- Ayı Piyasası
- Güçlü Ayı Piyasası
IDLETRADEX Al-Sat
En Popüler Tokenler
Bugünün en popüler tokenleri için fiyat tahminlerini öğrenin!
En Yüksek İşlem Hacmine Sahip Tokenler
En yüksek işlem hacmine sahip tokenler için piyasa tahminlerini keşfedin!
Yeni Eklenen Tokenler
Yeni listelenen tokenler için fiyat tahminlerini ilk siz keşfedin!
En Çok Yükselenler
24 saat içinde en fazla artanlar için fiyat tahminlerini keşfedin.