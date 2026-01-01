Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Kyuzos Friends fiyat tahminlerini alın. KO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Kyuzos Friends fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02672 $0,02672 $0,02672 +%18,55 USD Gerçek Tahmini Kyuzos Friends 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Kyuzos Friends, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,02672 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Kyuzos Friends, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,028056 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,029458 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,030931 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,032478 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,034102 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Kyuzos Friends fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,052903 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Kyuzos Friends fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,086174 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,02672 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,026723 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,026745 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,026829 %0,41 Bugün için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde KO için öngörülen fiyat 0,02672$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KO için yapılan fiyat tahmini 0,026723$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,026745$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KO için öngörülen fiyat 0,026829$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kyuzos Friends Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02672$ 0,02672 $ 0,02672 Fiyat Değişimi (24 sa) +%18,55 Piyasa Değeri $ 5,81M$ 5,81M $ 5,81M Dolaşım Arzı 217,50M 217,50M 217,50M Hacim (24 sa) $ 54,80K$ 54,80K $ 54,80K Hacim (24 sa) -- En son KO fiyatı $ 0,02672. 24 saatlik değişim oranı +%18,55 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,80K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KO arzı 217,50M olup, toplam piyasa değeri $ 5,81M şeklindedir. Canlı KO Fiyatını Görüntüle

Kyuzos Friends Fiyat Geçmişi Kyuzos Friends canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kyuzos Friends fiyatı 0,02672 USD'dir. Dolaşımdaki Kyuzos Friends(KO) arzı 0,00 KO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,81M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,29 $ 0,006043 $ 0,028656 $ 0,020052

7 Gün %1,73 $ 0,016946 $ 0,028656 $ 0,00959

30 Gün %0,67 $ 0,010682 $ 0,028656 $ 0,007063 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kyuzos Friends fiyat hareketi 0,006043$ oldu ve %0,29 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kyuzos Friends en yüksek 0,028656$ ve en düşük 0,00959$ fiyatından işlem gördü ve %1,73 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kyuzos Friends, %0,67 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,010682$ oldu. Bu durum, KO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Kyuzos Friends fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam KO Fiyat Geçmişini Görüntüle

Kyuzos Friends (KO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kyuzos Friends Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kyuzos Friends için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kyuzos Friends fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kyuzos Friends için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KO fiyat tahmini nedir? Kyuzos Friends (KO) fiyat tahmin aracına göre, KO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kyuzos Friends (KO) fiyatı $0,02672 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında KO için tahmini fiyat hedefi nedir? Kyuzos Friends (KO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 KO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında KO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kyuzos Friends (KO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında KO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kyuzos Friends (KO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 KO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kyuzos Friends (KO) fiyatı $0,02672 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KO fiyat tahmini nedir? Kyuzos Friends (KO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.