Neo 1x Companion fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,00005414 $0,00005414 $0,00005414 -%8,80 USD Gerçek Tahmini Neo 1x Companion 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Neo 1x Companion, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000054 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Neo 1x Companion, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000056 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NEO1X için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000059 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NEO1X için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000062 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NEO1X için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000065 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NEO1X için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000069 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Neo 1x Companion fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000107 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Neo 1x Companion fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000174 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000054 %0,00

2027 $ 0,000056 %5,00

2028 $ 0,000059 %10,25

2029 $ 0,000062 %15,76

2030 $ 0,000065 %21,55

2031 $ 0,000069 %27,63

2032 $ 0,000072 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000076 %40,71

2034 $ 0,000079 %47,75

2035 $ 0,000083 %55,13

2036 $ 0,000088 %62,89

2037 $ 0,000092 %71,03

2038 $ 0,000097 %79,59

2039 $ 0,000102 %88,56

2040 $ 0,000107 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000054 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000054 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000054 %0,41 Bugün için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde NEO1X için öngörülen fiyat 0,000054$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NEO1X için yapılan fiyat tahmini 0,000054$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NEO1X için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000054$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NEO1X için öngörülen fiyat 0,000054$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Neo 1x Companion Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00005414$ 0,00005414 $ 0,00005414 Fiyat Değişimi (24 sa) -%8,79 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 54,75K$ 54,75K $ 54,75K Hacim (24 sa) -- En son NEO1X fiyatı $ 0,00005414. 24 saatlik değişim oranı -%8,80 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,75K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NEO1X arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı NEO1X Fiyatını Görüntüle

Neo 1x Companion Fiyat Geçmişi Neo 1x Companion canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Neo 1x Companion fiyatı 0,000054 USD'dir. Dolaşımdaki Neo 1x Companion(NEO1X) arzı 0,00 NEO1X olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,09 $ 0,000004 $ 0,000064 $ 0,000049

7 Gün -%0,05 $ -0,000002 $ 0,000070 $ 0,000045

30 Gün -%0,25 $ -0,000018 $ 0,000214 $ 0,000041 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Neo 1x Companion fiyat hareketi 0,000004$ oldu ve %0,09 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Neo 1x Companion en yüksek 0,000070$ ve en düşük 0,000045$ fiyatından işlem gördü ve -%0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NEO1X için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Neo 1x Companion, -%0,25 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000018$ oldu. Bu durum, NEO1X için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Neo 1x Companion fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NEO1X Fiyat Geçmişini Görüntüle

Neo 1x Companion (NEO1X) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Neo 1x Companion Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NEO1X için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Neo 1x Companion için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NEO1X fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Neo 1x Companion fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NEO1X varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NEO1X için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Neo 1x Companion için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NEO1X Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NEO1X Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NEO1X, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NEO1X, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NEO1X fiyat tahmini nedir? Neo 1x Companion (NEO1X) fiyat tahmin aracına göre, NEO1X fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NEO1X 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Neo 1x Companion (NEO1X) fiyatı $0,000054 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NEO1X, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında NEO1X için tahmini fiyat hedefi nedir? Neo 1x Companion (NEO1X) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 NEO1X fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında NEO1X için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Neo 1x Companion (NEO1X), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında NEO1X için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Neo 1x Companion (NEO1X), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 NEO1X 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Neo 1x Companion (NEO1X) fiyatı $0,000054 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NEO1X, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NEO1X fiyat tahmini nedir? Neo 1x Companion (NEO1X) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NEO1X fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.