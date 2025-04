Billy Bets by Virtuals Fiyat Geçmişi

Billy Bets by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Billy Bets by Virtuals fiyatı 0.0038827 USD'dir. Dolaşımdaki Billy Bets by Virtuals($BILLY) arzı 1000.00M $BILLY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3.88M$ tutarındadır.

Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 38.30% $ 0.001075 $ 0.004221 $ 0.002584

7 Gün -34.45% $ -0.001337 $ 0.005950 $ 0.002428

30 Gün -2.32% $ -0.000090 $ 0.005950 $ 0.002428