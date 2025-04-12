Dragon Soul Token Fiyat Geleceği Tahmini

Dragon Soul Token (DST) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de DST değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Dragon Soul Token fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Dragon Soul Token değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

DST fiyat artışı tahmininizi girin Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır). % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Dragon Soul Token Fiyat Tahmini Dragon Soul Token fiyat tahmininize göre, DST fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.003982 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.001175 0.00%

2026 $ 0.001234 5.00%

2030 $ 0.001500 27.63%

2040 $ 0.002444 107.89%

2050 $ 0.003982 238.64% 2025 Yılı için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Dragon Soul Token fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.001175 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Dragon Soul Token fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.001234 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Dragon Soul Token fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.001500 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Dragon Soul Token fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.002444 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Dragon Soul Token fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.003982 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dragon Soul Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme April 12, 2025(Bugün) $ 0.001175 0.00%

April 13, 2025(Yarın) $ 0.001176 0.01%

April 19, 2025(Bu Hafta) $ 0.001177 0.10%

May 12, 2025(30 Gün) $ 0.001180 0.41% Bugün için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini April 12, 2025(Bugün) tarihinde DST için öngörülen fiyat 0.001175$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini April 13, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DST için yapılan fiyat tahmini 0.001176$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini April 19, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DST için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.001177$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DST için öngörülen fiyat 0.001180$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Dragon Soul Token Fiyat Geçmişi Dragon Soul Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dragon Soul Token fiyatı 0.00117591 USD'dir. Dolaşımdaki Dragon Soul Token(DST) arzı 27.14M DST olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 31.95K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 1.24% $ -- $ 0.001216 $ 0.001157

7 Gün 0.82% $ 0.000009 $ 0.001356 $ 0.000973

30 Gün -11.35% $ -0.000133 $ 0.001356 $ 0.000973 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Dragon Soul Token fiyat hareketi --$ oldu ve 1.24% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Dragon Soul Token en yüksek 0.001356$ ve en düşük 0.000973$ fiyatından işlem gördü ve 0.82% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DST için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Dragon Soul Token, -11.35% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000133$ oldu. Bu durum, DST için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Dragon Soul Token (DST) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Dragon Soul Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DST için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dragon Soul Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DST fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Dragon Soul Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DST varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): DST için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dragon Soul Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DST Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DST Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Dragon Soul Token Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Dragon Soul Token fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Dragon Soul Token Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki DST fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Dragon Soul Token ile İlişkili Riskler Nelerdir? Dragon Soul Token tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Dragon Soul Token Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? DST canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Dragon Soul Token Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak DST için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Dragon Soul Token için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Dragon Soul Token Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Dragon Soul Token hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Dragon Soul Token Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Dragon Soul Token (DST) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Dragon Soul Token Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.