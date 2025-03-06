Mirai Nodes Fiyat Geleceği Tahmini

Mirai Nodes (MIRAI) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de MIRAI değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Mirai Nodes fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Mirai Nodes değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

MIRAI fiyat artışı tahmininizi girin Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.* % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Mirai Nodes Fiyat Tahmini Mirai Nodes fiyat tahmininize göre, MIRAI fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.033361 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.009851 0.00%

2026 $ 0.010344 5.00%

2030 $ 0.012573 27.63%

2040 $ 0.020481 107.89%

2050 $ 0.033361 238.64% 2025 Yılı için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Mirai Nodes fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.009851 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Mirai Nodes fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.010344 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Mirai Nodes fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.012573 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Mirai Nodes fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.020481 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Mirai Nodes fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.033361 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Mirai Nodes Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme March 6, 2025（Bugün） $ 0.009851 0.00%

March 7, 2025（Yarın） $ 0.009853 0.01%

March 13, 2025（Bu Hafta） $ 0.009861 0.10%

April 5, 2025（30 Gün） $ 0.009892 0.41% Bugün için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini March 6, 2025（Bugün） tarihinde MIRAI için öngörülen fiyat 0.009851$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MIRAI için yapılan fiyat tahmini 0.009853$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, MIRAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.009861$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MIRAI için öngörülen fiyat 0.009892$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mirai Nodes Fiyat Geçmişi Mirai Nodes canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Mirai Nodes fiyatı 0.00985183 USD'dir. Dolaşımdaki Mirai Nodes(MIRAI) arzı 900.80K MIRAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 8.87K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 6.78% $ 0.000625 $ 0.010631 $ 0.009008

7 Gün -59.58% $ -0.005870 $ 0.018726 $ 0.007283

30 Gün -59.58% $ -0.005870 $ 0.018726 $ 0.007283 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Mirai Nodes fiyat hareketi 0.000625$ oldu ve 6.78% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Mirai Nodes en yüksek 0.018726$ ve en düşük 0.007283$ fiyatından işlem gördü ve -59.58% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MIRAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Mirai Nodes, -59.58% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.005870$ oldu. Bu durum, MIRAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Mirai Nodes (MIRAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Mirai Nodes Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MIRAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Mirai Nodes için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MIRAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

Farklı piyasa koşullarının Mirai Nodes fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MIRAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): MIRAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Mirai Nodes için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MIRAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MIRAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Mirai Nodes Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Mirai Nodes fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Mirai Nodes Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki MIRAI fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Mirai Nodes ile İlişkili Riskler Nelerdir? Mirai Nodes tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Mirai Nodes Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? MIRAI canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Mirai Nodes Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak MIRAI için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Mirai Nodes için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Mirai Nodes Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Mirai Nodes hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Mirai Nodes Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Mirai Nodes (MIRAI) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Mirai Nodes Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.