Kripto Fiyatı Tahminleri | MEXC Borsası

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MEXC, geçmiş performansı, piyasa duyarlılığını, piyasa değeri ve işlem hacmi gibi temel verileri bir araya getirerek güncel fiyat tahmini verileri sağlar. Kripto topluluğunun bir tokenin gelecekteki performansı hakkında ne düşündüğüne dair net bir bakış açısı kazanın. MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur — Hemen keşfedin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1
ELDE
2
RWA DePIN Protocol
SUIRWAPIN
3
DepinTech
DEPIN
4
Elaria
ELR
5
ETH-SOONETWORK
6
MAGANOMICS
7
IUP
8
NAIT
9
BULLET
10
TEL-MATIC
11
SAP
12
LUNR-BSC
13
DONG
14
CIX
15
NODE-XDAI
16
Fenerbahce Token
FBOLD
17
BPVC
18
BPINKY
19
GOMINING-BSC
20
MOGGO
21
BVB
BVB
22
TRIAS-MATIC
23
LYO
24
Egretia
EGT
25
DYM-DYMEVM
26
DORA-DORA
27
Prosper
PROS-BSC
28
MAU
29
CHZ-CHZ
30
ZRC-ZIRCUIT
31
Patientory
PTOY
32
Spice
SFIOLD
33
BLAT
34
MAMA
35
ITF
36
KERBAL
37
GPT4O
38
MOXY
39
RIOOLD
40
Cindicator
CND
41
Consensus
SENOLD
42
Avavcriptions
AVAV1
43
EZSWAP
44
RIGO
45
BXN-BLACKFORT
46
LOVECOIN
LOVE1
47
NARCO
48
EJS-BSC
49
WEXO
WEXO
50
TOKEN-ETH
51
PANDORA
52
CEEK-ETH
53
IOTA-BSC
54
Alpha-152
ALPHA152
55
ETH-MORPH
56
FUN1
57
KMA-MANTA
58
Atlas Token
ATLS
59
PTESTC01
60
ICEBERG
61
PerfBloc
PBL
62
Clover
CLV-BSC
63
Genesis Shards
GS
64
ALTR
65
Sunduck
SUNDUCK
66
Academy
ACAD
67
CBK-MATIC
68
HLC
69
TLOS-TLOSEVM
70
TENSET
10SET
71
RDNT-BSC
72
AquaGoat
AQUAGOAT
73
PSG-CHZ
74
EGC-EGAX
75
ANIME-ARB
76
WLD-OP
77
App Rendering Power
ARP
78
NEO-NEO3
79
AZERO-AZEROZKEVM
80
PKT
PKT
81
vocalchain
VOC
82
PEPEWIFHAT
83
O
84
Geojam Token
GEOJAM
85
CARROT
86
TemDAO
TEM
87
BMT-BSC
88
BAGOLD
89
ZKasino
ZKAS
90
CFX-BSC
CFX-BSC
91
NOI
92
BOOOLD
93
XTZ-XTZ
94
CYBER-BSC
95
STG-ETH
96
SANA
97
DGOLD
98
RENTAOLD
99
Andre Cronje index
MX09
100
USDT-APTOS
101
STEPN-SOL
102
ACryptoSI
ACSI
103
TrueUSD
TUSD-TRX
104
LUBE
105
BEBE-BECHAIN
106
EFOR
EFOR
107
Identity Hub
IDHUB
108
SUGR
109
CORN
CORNOLD
110
CashBet Coin
CBC
111
DBC-DBC
112
WAX
WAX
113
FNFSOLD
114
TDY
115
SCOTTYV2
116
JTC
117
METX
118
FUSE-FUSE
119
DinoSwap
DINO
120
TLW
121
ERIC
122
PTESTC03
123
Eligma
ELI
124
Public Chain Index
MX03
125
LUC1
126
DOGEMEME
127
G7-GAME7
128
HAVAH
HVH
129
Coin Artist
COIN
130
FREYA
131
WLD-WORLDCHAIN
132
0xSniper
0XS
133
WFI
134
PEM
PEM
135
Edoge
EDOGE
136
WazirX
WRX
137
Omix
OMX
138
Bridge Bot
BRIDGEOLD
139
HDNOLD
140
CPI
141
Toro Inoue
TORO
142
ROADLY
ROADLY
143
G-GRAVITY
144
WCA
145
VELO-XLM
VELO-XLM
146
PumpBTC
PUMP-BSC
147
GAS
GASNEO-NEO3
148
BOOP-BSC
149
FDC
150
IPOR
IPOR
151
IMX-IMMUTABLE
152
REI1
153
Datamine
DAM
154
KERNEL-ARB
155
FLUX-BSC
156
Covalent
CQT
157
EIN
158
N3-SOL
159
WTFABCDE
160
MDUS
161
SONICSUI
162
Pumapay
PMA
163
TAIKO-TAIKO
164
ORBGUY
165
SaitaChain
STC
166
QIE
167
DE
168
KATA-ETH
169
DOGEFLOKI
170
HYPER-BSC
171
Disciplina
DSCP
172
Blitz Labs
BLITZ
173
Robonomics
XRT
174
RR
175
DEP-BSC
176
SOURCETON
177
NEM
XEM
178
Redbrick
BRIC
179
MND
180
OPUL-ETH
181
WCO-XDC
182
Plutus DeFi
PLT1
183
BNC-BNCPOLKA
184
ETH-INK
185
BandProtocol
BAND
186
MarsDAO
MDAO
187
NONE
SILLYCOIN
188
MUA
189
Blinks.gg
BGG1
190
Morse
MORSE
191
BLOKAID
192
PlayDapp Token
PLA
193
Bitdepositary
BDT1
194
MERLINAI
195
FOR-BSC
196
Orion Protocol
ORN
197
Astra Nova
RVV
198
SunMaga
SUNMAGA
199
USDS
200
WAR3
201
Shopping
SHOP
202
DOGE-BSC
203
ELF-ELF
204
PYP
PYP
205
CHINU
206
ARTEM
207
NePay
NEP
208
hiSEALS
HISEALS
209
MAGIC-ARB
210
INJ-INJ
211
FLUX-ETH
212
SOSO-BASE
213
ZKP-ETH
214
Friend tech
FRIEND
215
Mango Markets
MNGO
216
AMAL
217
Lovely Inu
LOVELY
218
DAR-ETH
219
NODE
220
DUAL
221
Seele
SEELE
222
ETH-POLYGONZKEVM
223
FPC
224
SHEGEN
225
HXTZ
HXTZ
226
ETH-KROMA
227
MLT-BSC
228
SWTR
229
TYTOLD
230
Teloscoin
TELOS
231
YLAY
232
LAVITA
233
MeconCash
MCH
234
Polkadot Eco Index
MX06
235
ETH-STARK
236
ARTIC
ARTIC
237
HyperQuant Token
HQT
238
PRONUT
239
BNB-XTERIO
240
DIONE-DIONE
241
Artfinity
ARTFINITY
242
daostack
GEN
243
OGBX
244
FREEDOMOLD
245
DRAGONCOIN
246
USDT-CELO
247
MANA-KOINOS
248
PROM-BSC
249
Enumivo
ENU
250
World Mobile Token
WMT
251
ALICE-BSC
ALICE-BSC
252
OTX
253
HLTC
HLTC
254
HBTC
HBCH
255
M40
256
Terareum
TERA2
257
BPAY
258
Liquidity Network
LQD
259
PIZA
PIZA
260
DefiPulseIndex
DPI
261
BoxcatAI
BOXCAT
262
AXS-BSC
263
5TARS
264
Hashgard
GARD
265
Pchain
PAIOLD
266
Game.com
GTC1
267
Injex Finance
INJX
268
USDCoin
USDC-MATIC
269
AIOZ Network
AIOZ-ETH
270
Everscale
EVER-ETH
271
Baer Chain
BRC
272
CATBOY-ETH
273
VANRY-VANRY
274
VC-BSC
275
USDC-SONIC
276
ReduX
REDUX
277
HETH
HETH
278
SWELL-SWELL
279
RGR
280
ColorfulCat
COLORFULCAT
281
LUMINA
282
President Trump
47
283
BAD AI
BADAI
284
GROKCM
285
5IRE-FIRE
286
Bee
BEE
287
SPA-ARB
288
DFYN
DFYN-MATIC
289
FFORCE IEO
WOZX
290
ZOOM
291
AI Matrix System
AIMS
292
HFIL
HFIL
293
WQT-BSC
294
Husby
HUSBY
295
MAGIC-TREASURE
296
RVFOLD
297
LOT
298
DUSK-BSC
299
ROCKY
300
MPX
301
ETH-ZKLINK
302
Tether
USDT-TRX
303
Function X
FX
304
ETH-RIVALZ
305
SKY
306
CRO-CRO
307
DEGO-BSC
308
YAKUB
309
Augmate
MATE
310
CryptoXpress
XPRESS
311
USDC-AVAX
312
BTC-MERLIN
313
GNS-ARB
314
Major Crypto Index
MX01
315
ETH-OP
316
SWEAT-NEAR
317
RETARDIA
318
AllianceBlock
ALBT
319
MARIONAWFAL ON X
MARIO
320
MO
321
Unbanked
UNBNK
322
Shibnobi
SHINJA
323
ChatCoin
CHATOLD
324
ETHAX
325
MOVE-MOVEMENT
326
MAVIA-BASE
327
BEBEOLD
328
OZONECHAIN
329
Jarvis
JRT
330
ETH-ABSTRACT
331
REVOOLD
332
HBSV
HBSV
333
NFUP
NFUP
334
AICOIN
335
TUSD-BSC
336
ZKML
337
YOYOW
YOYOOLD
338
WSMOLD
339
GLUE
340
Seele Token
SEEL
341
Polymath
POLY
342
EURI-BSC
343
Organix
OGX
344
MEOW
345
BLOCX-BLOCXEVM
346
WARS
347
ODOS-ETH
348
OLE-ETH
349
CATPEPE
350
Vitafin
LLJEFFY
351
Bitcoin Classic
BTCC
352
Wonderman Nation
WNDR
353
SXT-BASE
354
QKL
QKL
355
XCAD-BSC
356
Gamma
GAMMA
357
CIA
358
Pdx Token
PDX
359
MINE
360
2.0PEPE
2PEPE
361
SYN-AVAX
362
LOCK IN
LOCKIN
363
NIBBLES
364
HLN
365
Tether
USDT-AVAX
366
ANC-LUNA
ANC-LUNA
367
ETH-LINEA
368
ORCL
369
InteractWith
INTER1
370
TPT-BSC
TPT-BSC
371
HIGH-ETH
372
MEMEDOGS
373
CRESCITE
374
TIMES
375
ETH-SWAN
376
TBS
377
VisionX
VNX
378
Forefront
FF
379
CORNI
380
MOOX
381
GAMB
GMB
382
USACOIN
USACOIN
383
DOSE-ETH
384
WAWA
385
Premia
PREMIA
386
Morud
MORUD
387
Grayscale Index
MX08
388
EMG
389
ALPHA-BSC
390
OriginSport
ORS
391
GLQ-GLQ
392
OICH
393
VOKEN
VOKEN
394
RightMesh
RMESH
395
SHILL-BSC
396
ASTR-ASTAREVM
397
USDC-MATICNEW
398
Trillioner
TLC
399
XAH
400
degen the otter
DEGENOTTER
401
PEAQOLD
402
LIVE
403
THE LUMINA
TLT
404
O-MEE
OME
405
PTESTC02
406
EVRY-BSC
407
CHR-ETH
408
SENTinel
SENT
409
CSOL
410
Massive Protocol
MAV1
411
Dogekeng
DOGEK
412
KLVOLD
413
LIMO
414
BTX
415
Pylon Finance
PYLON
416
MetaDerby
DBY
417
WOD
WODAI
418
DEFI-BSC
419
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
420
XDOGE
421
ETH-MINDNETWORK
422
Unification
FUND-ETH
423
Iconomi
ICN
424
Catgirl
CATGIRL
425
OP-OP
426
SCE
427
MPRO
428
BDCC
429
Equalizer
EQL
430
NOIA
431
MET
432
WYZ
433
AIWOLD
434
AIPT
435
LAY
436
USDC-BASE
437
Mines of Dalarnia
DAR
438
WTY
439
TSOC
TSOC
440
SOPH
441
ZIG-BSC
442
HAEDAL-BSC
443
COSOLD
444
GXCERC20
GXCERC20
445
INTERGALACTIC
446
USDC-OPNEW
447
NightVerse Game
NVG
448
Cardstack
CARD
449
COMBO-BSC
450
YEC
YEC
451
FILX
452
HBTC
HBTC
453
A2S
454
MONG2.0
MONG2
455
UNO-BSC
456
Penta Network
PNT
457
SIGN-BASE
458
TRUU
459
BlockChainStore
BCST
460
Cannaland Token
CNLT
461
SXP-SXP
462
Coin98
C98-ETH
463
TWO
TWO
464
dandy.dego
DANDY
465
PKN-ETH
466
LIVR
467
MachineXchangeCoin
MXC
468
LTO Network
LTO
469
OVEIT
470
Connext
NEXT
471
PIZZA
472
AIPG
473
RD
474
Dark Wolf
DWOLF
475
ETH-SWELL
476
Monr
MONR
477
KDX
478
USDC-APTOS
479
Platinum Bunny Token
PBUNNY
480
MCH RAYS
RAYS
481
ETH-ZIRCUIT
482
DVI-ETH
483
Radio Caca
RACA-BSC
484
Fuse Dollar
FUSD
485
CashPepe
CASHPEPE
486
HUGE
487
MYST-MATIC
488
Moovy
MOIL
489
LIE
490
WTRTL
491
Bajun Network
BAJU
492
COPU
493
QBAI
494
GIV Token
GIV
495
Palmswap
PALM
496
UNX
497
ETH-MANTA
498
Nika
NIKA
499
MAX-MATIC
500
PORY
501
USDE-TONCOIN
502
Wibson
WIB
503
LayaOne
LAYA
504
PalletOneToken
PTN
505
Plumpy Dragons
LOONG
506
ETH-HEMI
507
ARIX-TONCOIN
508
Locus Chain
LOCUS
509
SZ
SZ
510
Voxel X Network
VXL
511
2KEY
2KEY
512
ARB-ETH
513
USTC-LUNC
514
LongOption
LONG
515
YOUR
516
CSUN
517
Polkaswap
PSWAP
518
ZRO-ARB
519
INJ-BSC
520
SAIL
521
KAN
KAN
522
OKB-OKT
523
WHT
WHT
524
PSPP
525
Defibox
BOXOLD
526
OLYMPE
527
LAP
528
NFPOLD
529
IUX
530
DHV
531
DCPTG
DCPTG
532
ASTAR-ASTAREVM
533
RMV-ETH
534
COTI-BSC
535
SNOWBALL
536
NAC-GAT
537
CyberMiles
CMT
538
BinaryX
BNX
539
SKALENetwork
SKALE
540
ERAOLD
541
Tether
USDT-OP
542
LUCIC
543
xBTC
XBTC
544
CELOTEST
545
Eminer
EM
546
Bezant
BZNT
547
BBBOLD
548
WUKONGMUSK
549
BASEHEROES
550
BBS
BBS
551
SPONGEOLD
552
REEF-REEF
553
ETH-ZKSYNC
554
COBY
555
2.0
2
556
FURIOLD
557
PRX-PAREX
558
Ftoken
FTOLD
559
bDollar
BDO
560
UNI-BSC
561
XODEX-XODEX
562
CRO-CRONOS
563
EDU-EDUCHAIN
564
PEPECHAIN
565
DAV NETWORK
DAV
566
SMH
567
MDEX
568
CVPAD
569
SIMBA
570
BTC-BSQUARED
571
CANA
572
SHIB-BSC
573
EVC
574
GINOAOLD
575
Stox
STOX
576
PSOLD
577
DOGE-DRC20
578
DERI-ETH
579
AVOCADO BG
AVO
580
SIGN-BSC
581
SCALE
582
SHIDO-SHIDO
583
MX-BSC
MX-BSC
584
FTM-FTM
585
ROUTE-ROUTE
586
ETH-ARBNOVA
587
FROGS
588
LRS
589
USDT-OKT
590
LIFE-BSC
591
AARK
592
Effective
EACC
593
BEBEOLD3
594
TAGAI
595
Blockchain Brawlers
BRWL
596
CATEDUCK
597
Fantom
FTM
598
SQUAWKV2
599
NWC-XLM
600
XD
601
UNDEAD
602
MOGA
603
Moon Dawg
MOONDAWG
604
Chainge
CHNG
605
ADPB
606
BNB-OPBNB
607
PFVS
608
Refereum
RFR
609
UniTrade
TRADE1
610
CRTS-ETH
611
Pteria
PTERIA
612
XR One
XR1
613
DAOhaus
HAUS
614
I20
615
Essentia
ESS
616
Hyperion
HYN
617
DOGSWAG
618
AMeiToken
AMT
619
NEONLINK
620
MeowCat
MEOWCAT
621
Jot Art
JOT
622
SKX
SKX
623
BLOK-BSC
624
ZO-BSC
625
FTVT
626
ContentValueNetwork
CVNT
627
UNIPEPE
628
Airdrop Token
AIRDROP
629
PACOIN-OCTA
630
BICOIN
631
ZES
ZES
632
DATY
633
StarCurve
XSTAR
634
GOLDBLOCK
GBK
635
ZEBI
ZEBI
636
VIDT-BSC
637
Bitcoinbing
BING
638
FHE-ETH
639
FAAI
640
DeFi Index
MX04
641
Indexed Finance
NDXOLD
642
KCASH
KCASH
643
EVEROLD-ETH
644
SHIB3
645
EPEP
646
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