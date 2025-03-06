Pigeon Tech Fiyat Geleceği Tahmini

Pigeon Tech (GOVAI) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de GOVAI değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Pigeon Tech fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Pigeon Tech değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

GOVAI fiyat artışı tahmininizi girin Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.* % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Pigeon Tech Fiyat Tahmini Pigeon Tech fiyat tahmininize göre, GOVAI fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.014633 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.004321 0.00%

2026 $ 0.004537 5.00%

2030 $ 0.005515 27.63%

2040 $ 0.008983 107.89%

2050 $ 0.014633 238.64% 2025 Yılı için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Pigeon Tech fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.004321 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Pigeon Tech fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.004537 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Pigeon Tech fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.005515 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Pigeon Tech fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.008983 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Pigeon Tech fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.014633 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Pigeon Tech Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme March 6, 2025（Bugün） $ 0.004321 0.00%

March 7, 2025（Yarın） $ 0.004321 0.01%

March 13, 2025（Bu Hafta） $ 0.004325 0.10%

April 5, 2025（30 Gün） $ 0.004338 0.41% Bugün için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini March 6, 2025（Bugün） tarihinde GOVAI için öngörülen fiyat 0.004321$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GOVAI için yapılan fiyat tahmini 0.004321$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, GOVAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.004325$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GOVAI için öngörülen fiyat 0.004338$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Pigeon Tech Fiyat Geçmişi Pigeon Tech canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pigeon Tech fiyatı 0.00432117 USD'dir. Dolaşımdaki Pigeon Tech(GOVAI) arzı 999.84M GOVAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4.32M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 2.70% $ 0.000113 $ 0.004415 $ 0.004089

7 Gün 29.82% $ 0.001288 $ 0.005683 $ 0.002928

30 Gün -16.14% $ -0.000697 $ 0.005683 $ 0.002928 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pigeon Tech fiyat hareketi 0.000113$ oldu ve 2.70% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pigeon Tech en yüksek 0.005683$ ve en düşük 0.002928$ fiyatından işlem gördü ve 29.82% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GOVAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pigeon Tech, -16.14% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000697$ oldu. Bu durum, GOVAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Pigeon Tech (GOVAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Pigeon Tech Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GOVAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pigeon Tech için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GOVAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

Farklı piyasa koşullarının Pigeon Tech fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GOVAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): GOVAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pigeon Tech için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GOVAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GOVAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Pigeon Tech Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Pigeon Tech fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Pigeon Tech Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki GOVAI fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Pigeon Tech ile İlişkili Riskler Nelerdir? Pigeon Tech tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Pigeon Tech Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? GOVAI canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Pigeon Tech Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak GOVAI için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Pigeon Tech için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Pigeon Tech Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Pigeon Tech hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Pigeon Tech Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Pigeon Tech (GOVAI) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Pigeon Tech Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.