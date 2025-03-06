Public Masterpiece Token Fiyat Geleceği Tahmini

Public Masterpiece Token (PMT) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de PMT değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Public Masterpiece Token fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Public Masterpiece Token değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

PMT fiyat artışı tahmininizi girin Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.* % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Public Masterpiece Token Fiyat Tahmini Public Masterpiece Token fiyat tahmininize göre, PMT fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.218653 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.064569 0.00%

2026 $ 0.067797 5.00%

2030 $ 0.082408 27.63%

2040 $ 0.134234 107.89%

2050 $ 0.218653 238.64% 2025 Yılı için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Public Masterpiece Token fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.064569 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Public Masterpiece Token fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.067797 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Public Masterpiece Token fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.082408 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Public Masterpiece Token fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.134234 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Public Masterpiece Token fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.218653 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Public Masterpiece Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme March 6, 2025（Bugün） $ 0.064569 0.00%

March 7, 2025（Yarın） $ 0.064577 0.01%

March 13, 2025（Bu Hafta） $ 0.064630 0.10%

April 5, 2025（30 Gün） $ 0.064834 0.41% Bugün için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini March 6, 2025（Bugün） tarihinde PMT için öngörülen fiyat 0.064569$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PMT için yapılan fiyat tahmini 0.064577$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, PMT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.064630$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PMT için öngörülen fiyat 0.064834$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Public Masterpiece Token Fiyat Geçmişi Public Masterpiece Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Public Masterpiece Token fiyatı 0.064569 USD'dir. Dolaşımdaki Public Masterpiece Token(PMT) arzı 42.55M PMT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 2.75M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.15% $ -- $ 0.065066 $ 0.064038

7 Gün 0.72% $ 0.000463 $ 0.064890 $ 0.061788

30 Gün 2.34% $ 0.001508 $ 0.064890 $ 0.061788 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Public Masterpiece Token fiyat hareketi --$ oldu ve 0.15% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Public Masterpiece Token en yüksek 0.064890$ ve en düşük 0.061788$ fiyatından işlem gördü ve 0.72% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PMT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Public Masterpiece Token, 2.34% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0.001508$ oldu. Bu durum, PMT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Public Masterpiece Token (PMT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Public Masterpiece Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PMT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Public Masterpiece Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PMT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

Farklı piyasa koşullarının Public Masterpiece Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PMT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): PMT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Public Masterpiece Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PMT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PMT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Public Masterpiece Token Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Public Masterpiece Token fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Public Masterpiece Token Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki PMT fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Public Masterpiece Token ile İlişkili Riskler Nelerdir? Public Masterpiece Token tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Public Masterpiece Token Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? PMT canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Public Masterpiece Token Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak PMT için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Public Masterpiece Token için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Public Masterpiece Token Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Public Masterpiece Token hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Public Masterpiece Token Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Public Masterpiece Token (PMT) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Public Masterpiece Token Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.