Venus BETH Fiyat Geleceği Tahmini

Venus BETH (VBETH) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de VBETH değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Venus BETH fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Venus BETH değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

VBETH fiyat artışı tahmininizi girin Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır). % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Venus BETH Fiyat Tahmini Venus BETH fiyat tahmininize göre, VBETH fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 120.0124 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 35.44 0.00%

2026 $ 37.2119 5.00%

2030 $ 45.2314 27.63%

2040 $ 73.6772 107.89%

2050 $ 120.0124 238.64% 2025 Yılı için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Venus BETH fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 35.44 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Venus BETH fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 37.2119 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Venus BETH fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 45.2314 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Venus BETH fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 73.6772 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Venus BETH fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 120.0124 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Venus BETH Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme April 13, 2025(Bugün) $ 35.44 0.00%

April 14, 2025(Yarın) $ 35.4448 0.01%

April 20, 2025(Bu Hafta) $ 35.4739 0.10%

May 13, 2025(30 Gün) $ 35.5856 0.41% Bugün için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini April 13, 2025(Bugün) tarihinde VBETH için öngörülen fiyat 35.44$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini April 14, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VBETH için yapılan fiyat tahmini 35.4448$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini April 20, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, VBETH için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 35.4739$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VBETH için öngörülen fiyat 35.5856$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Venus BETH Fiyat Geçmişi Venus BETH canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Venus BETH fiyatı 35.44 USD'dir. Dolaşımdaki Venus BETH(VBETH) arzı 0.00 VBETH olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0.00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -4.65% $ -1.7306 $ 37.47 $ 35.4

7 Gün -9.43% $ -3.3447 $ 42.9827 $ 32.7638

30 Gün -16.67% $ -5.9096 $ 42.9827 $ 32.7638 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Venus BETH fiyat hareketi -1.7306$ oldu ve -4.65% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Venus BETH en yüksek 42.9827$ ve en düşük 32.7638$ fiyatından işlem gördü ve -9.43% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VBETH için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Venus BETH, -16.67% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5.9096$ oldu. Bu durum, VBETH için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Venus BETH (VBETH) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Venus BETH Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VBETH için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Venus BETH için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VBETH fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Venus BETH fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VBETH varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): VBETH için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Venus BETH için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VBETH Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VBETH Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Venus BETH Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Venus BETH fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Venus BETH Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki VBETH fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Venus BETH ile İlişkili Riskler Nelerdir? Venus BETH tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Venus BETH Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? VBETH canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Venus BETH Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak VBETH için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Venus BETH için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Venus BETH Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Venus BETH hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Venus BETH Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Venus BETH (VBETH) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Venus BETH Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.