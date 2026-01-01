MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Wrapped Aave Gnosis GNO fiyat tahminlerini alın. WAGNOGNO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

WAGNOGNO Al

Wrapped Aave Gnosis GNO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Wrapped Aave Gnosis GNO 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Gnosis GNO, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 130,33 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Gnosis GNO, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 136,8465 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOGNO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 143,6888 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOGNO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 150,8732 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOGNO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 158,4169 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOGNO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 166,3377 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Aave Gnosis GNO fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 258,0444 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Aave Gnosis GNO fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 420,3272 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 130,33 %0,00

2027 $ 136,8465 %5,00

2028 $ 143,6888 %10,25

2029 $ 150,8732 %15,76

2030 $ 158,4169 %21,55

2031 $ 166,3377 %27,63

2032 $ 174,6546 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 183,3873 %40,71

2034 $ 192,5567 %47,75

2035 $ 202,1846 %55,13

2036 $ 212,2938 %62,89

2037 $ 222,9085 %71,03

2038 $ 234,0539 %79,59

2039 $ 245,7566 %88,56

2040 $ 258,0444 %97,99

2040 $ 258,0444 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Aave Gnosis GNO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 130,33 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 130,3478 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 130,4549 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 130,8656 %0,41 Bugün için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WAGNOGNO için öngörülen fiyat 130,33$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WAGNOGNO için yapılan fiyat tahmini 130,3478$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WAGNOGNO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 130,4549$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WAGNOGNO için öngörülen fiyat 130,8656$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Aave Gnosis GNO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 93,52K$ 93,52K $ 93,52K Dolaşım Arzı 720,98 720,98 720,98 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WAGNOGNO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WAGNOGNO arzı 720,98 olup, toplam piyasa değeri $ 93,52K şeklindedir. Canlı WAGNOGNO Fiyatını Görüntüle

Wrapped Aave Gnosis GNO Fiyat Geçmişi Wrapped Aave Gnosis GNO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Aave Gnosis GNO fiyatı 130,33 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Aave Gnosis GNO(WAGNOGNO) arzı 720,98 WAGNOGNO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 93.518$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,74 $ 0,955736 $ 131,52 $ 126,81

7 Gün %6,48 $ 8,4509 $ 131,5165 $ 121,3078

30 Gün %6,92 $ 9,0204 $ 131,5165 $ 121,3078 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Aave Gnosis GNO fiyat hareketi 0,955736$ oldu ve %0,74 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Aave Gnosis GNO en yüksek 131,5165$ ve en düşük 121,3078$ fiyatından işlem gördü ve %6,48 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WAGNOGNO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Aave Gnosis GNO, %6,92 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 9,0204$ oldu. Bu durum, WAGNOGNO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Aave Gnosis GNO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WAGNOGNO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Aave Gnosis GNO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WAGNOGNO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Aave Gnosis GNO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WAGNOGNO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WAGNOGNO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Aave Gnosis GNO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WAGNOGNO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WAGNOGNO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WAGNOGNO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WAGNOGNO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WAGNOGNO fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) fiyat tahmin aracına göre, WAGNOGNO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WAGNOGNO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAGNOGNO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WAGNOGNO için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WAGNOGNO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WAGNOGNO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WAGNOGNO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WAGNOGNO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAGNOGNO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WAGNOGNO fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WAGNOGNO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol