Bugünkü WUWEI Fiyatı

Bugünkü WUWEI (無為) fiyatı $ 0,00002884 olup, son 24 saatte % 1,93 değişim gösterdi. Mevcut 無為 / USD dönüşüm oranı 無為 başına $ 0,00002884 şeklindedir.

WUWEI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 無為 şeklindedir. Son 24 saat içinde 無為, $ 0,00002875 (en düşük) ile $ 0,00003597 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 無為, son bir saatte -%1,88 ve son 7 günde +%13,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,28K seviyesine ulaştı.

WUWEI (無為) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,28K$ 54,28K $ 54,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

