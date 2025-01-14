0 Knowledge Network Fiyatı (0KN)
Bugün için canlı 0 Knowledge Network (0KN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.84M USD. 0KN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
0 Knowledge Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 659.45 USD
- Gün içindeki 0 Knowledge Network fiyat değişimi -4.09%
- Dolaşımdaki arz: 7.99B USD.
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Gün içerisinde, 0 Knowledge Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 0 Knowledge Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 0 Knowledge Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 0 Knowledge Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.09%
|30 Gün
|$ 0
|-20.26%
|60 Gün
|$ 0
|+8.79%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 0 Knowledge Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
-4.09%
-8.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined
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