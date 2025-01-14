0xAISwap Fiyatı (0XAISWAP)
Bugün için canlı 0xAISwap (0XAISWAP) fiyatı, 0.174818 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. 0XAISWAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
0xAISwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 130.22 USD
- Gün içindeki 0xAISwap fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, 0xAISwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 0xAISwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0225917301.
Son 60 gün içerisinde, 0xAISwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0612693560.
Son 90 gün içerisinde, 0xAISwap / USD fiyat değişimi, $ -0.01273570080191364.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0225917301
|-12.92%
|60 Gün
|$ -0.0612693560
|-35.04%
|90 Gün
|$ -0.01273570080191364
|-6.79%
En güncel 0xAISwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
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Introducing the first ever Conversational Swap in the world of cryptocurrency, now accessible to anyone who can hold a conversation. We've simplified transactions, leaving behind the complexities of traditional swaps and Telegram bot commands. 0xAISwap brings together the power of AI and blockchain technology, creating a unique and user-friendly platform for crypto enthusiasts. Step into the future of cryptocurrency trading with the guidance of 'Eva the Botranaut,' powered by GPT-4! Meet 0xEasyBot v1 (part of the 0xAISwap ecosystem), the first-ever conversation-based Telegram bot for trading tokens. Say goodbye to complex setups and memorizing commands—just chat with the bot to effortlessly execute your trades. It's as simple as the name suggests Available as Dapp and telegram bot.
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|1 0XAISWAP / AUD
A$0.28145698
|1 0XAISWAP / GBP
￡0.14335076
|1 0XAISWAP / EUR
€0.16957346
|1 0XAISWAP / USD
$0.174818
|1 0XAISWAP / MYR
RM0.786681
|1 0XAISWAP / TRY
₺6.20254264
|1 0XAISWAP / JPY
¥27.6037622
|1 0XAISWAP / RUB
₽18.00275764
|1 0XAISWAP / INR
₹15.12874972
|1 0XAISWAP / IDR
Rp2,865.86839392
|1 0XAISWAP / PHP
₱10.2705575
|1 0XAISWAP / EGP
￡E.8.8195681
|1 0XAISWAP / BRL
R$1.05939708
|1 0XAISWAP / CAD
C$0.24998974
|1 0XAISWAP / BDT
৳21.26311334
|1 0XAISWAP / NGN
₦271.45564222
|1 0XAISWAP / UAH
₴7.39654958
|1 0XAISWAP / VES
Bs9.265354
|1 0XAISWAP / PKR
Rs48.76373292
|1 0XAISWAP / KZT
₸92.78989804
|1 0XAISWAP / THB
฿6.0749255
|1 0XAISWAP / TWD
NT$5.76549764
|1 0XAISWAP / CHF
Fr0.15908438
|1 0XAISWAP / HKD
HK$1.36008404
|1 0XAISWAP / MAD
.د.م1.76041726