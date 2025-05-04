1ex Fiyatı (1EX)
Bugün için canlı 1ex (1EX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.55K USD. 1EX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
1ex Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki 1ex fiyat değişimi -41.31%
- Dolaşımdaki arz: 472.46M USD.
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Gün içerisinde, 1ex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 1ex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 1ex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 1ex / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-41.31%
|30 Gün
|$ 0
|-88.35%
|60 Gün
|$ 0
|-91.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 1ex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-41.31%
-80.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1ex Trading Board - is your Co-Pilot in trading. The one-stop ecosystem for institutional traders. Specializing in software tailored for professional traders, 1ex offers a comprehensive suite featuring 1ex Algo, empowering professional market participants to create custom trading bots, 1ex AI News, a smart feed offering real-time news analysis. Currently in development are 1ex Smart DOM, a sophisticated tool for trading positions management & Risk Management that will facilitate professional trading companies with a robust system to control trading and operational risks. Beyond software, the 1ex token will serve a dual purpose, holding both investment appeal and practical utility. 1ex token holders will be able to enjoy access to the main functions of the Trading Board, the ability to reduce trading commissions by using 1EX tokens, an opportunity to stake 1EX tokens for rewards, access to the 1ex academy. The utility will become available as products are released. In summary, 1ex stands as a reliable ally for professional traders, offering practical solutions and tools to enhance their trading experience.
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