3P Fiyatı (3P)
Bugün için canlı 3P (3P) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. 3P / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
3P Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki 3P fiyat değişimi -33.55%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, 3P / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 3P / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 3P / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 3P / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-33.55%
|30 Gün
|$ 0
|-71.91%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 3P fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.08%
-33.55%
-72.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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