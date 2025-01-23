69BIRD Fiyatı (BRD)
Bugün için canlı 69BIRD (BRD) fiyatı, 1.4 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BRD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
69BIRD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.71K USD
- Gün içindeki 69BIRD fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki BRD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BRD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, 69BIRD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 69BIRD / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, 69BIRD / USD fiyat değişimi, $ +0.0017957800.
Son 90 gün içerisinde, 69BIRD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ +0.0017957800
|+0.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 69BIRD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The name “69bird” draws its inspiration from the symmetry and balance symbolized by the numbers 6 and 9. These digits reflect our philosophy of harmony and continuous flow in the financial ecosystems we build. In our logo, the figures merge into a seamless representation of a bird, symbolizing freedom and the ability to rise above traditional financial boundaries. Our unique bird concept evolved from the visual similarity between the numbers 6 and 9 and the sleek, agile form of a bird in flight. This represents our aim to provide swift, seamless transactions and innovative financial solutions that empower users to navigate the crypto space with grace and agility. Our features are planning on Seamless Transactions for holder who Experience the smooth and rapid transfer of funds, mirroring the swift flight of a bird across the sky. Elevated Security for our advanced security measures ensure your assets are as safe as a nest on a high, unreachable branch. User Empowerment for empower your financial journey with tools that give you the freedom to soar like an eagle in the financial landscape. And Innovative Growth for user join our flock to explore new heights in blockchain technology, continuously evolving and adapting. James Turner is our leads, Maria Lopez is our financial strategy, Anil Kumar is our security team, Emma Chen is our community manager.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRD / AUD
A$2.226
|1 BRD / GBP
￡1.134
|1 BRD / EUR
€1.344
|1 BRD / USD
$1.4
|1 BRD / MYR
RM6.216
|1 BRD / TRY
₺49.91
|1 BRD / JPY
¥219.086
|1 BRD / RUB
₽138.95
|1 BRD / INR
₹121.058
|1 BRD / IDR
Rp22,950.816
|1 BRD / PHP
₱82.04
|1 BRD / EGP
￡E.70.434
|1 BRD / BRL
R$8.316
|1 BRD / CAD
C$2.002
|1 BRD / BDT
৳170.744
|1 BRD / NGN
₦2,180.682
|1 BRD / UAH
₴58.8
|1 BRD / VES
Bs77
|1 BRD / PKR
Rs390.292
|1 BRD / KZT
₸729.54
|1 BRD / THB
฿47.502
|1 BRD / TWD
NT$45.864
|1 BRD / CHF
Fr1.26
|1 BRD / HKD
HK$10.892
|1 BRD / MAD
.د.م13.972