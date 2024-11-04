Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Angry Bulls Club Fiyatı(ABC)
Bugün için Angry Bulls Club (ABC) mevcut fiyatı 0.001595 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. ABC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Angry Bulls Club Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.09K USD
- Gün içindeki Angry Bulls Club fiyat değişimi -5.78%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Angry Bulls Club fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00009785
|-5.77%
|30 Gün
|$ -0.002702
|-62.89%
|60 Gün
|$ -0.002506
|-61.11%
|90 Gün
|$ -0.006437
|-80.15%
En güncel Angry Bulls Club fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-3.34%
-5.77%
-54.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Angry Bulls Club (ABC) projesi, aynı anda Polygon ve Klaytn'i destekleyen çok zincirli bir PFP NFT olarak başladı. De-Fi'yi Metaverse P2E NFT'ye aşılayarak, yeni bir De-Fi yöntemi, NFT içeren bir platform oluşturmak için mevcut P2E NFT platformlarıyla birleştiriliyor. Projede, kullanıcıların dijital varlıklarının değerini artırabilecek bir ekosistemi hayata geçirmek istiyoruz. Angry Bulls Club (ABC), platformdaki önemli bir IP ve NFT tabanlı oyunlar olan 'Angry Bull' NFT merkezli ABC NFT'ye ait kullanıcı DAO'ları ve fandomları da sağlıyor ve NFT'ye dayalı çeşitli ek işler ve ortaklıklar gerçekleştiriyor.
Angry Bulls Club, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Angry Bulls Club yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Angry Bulls Club, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ABC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Angry Bulls Club fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
ABC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ABC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Angry Bulls Club fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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Miktar
1 ABC = 0.001595 USD