Adventure Gold / Özel Çekme Hakkı Dönüşüm Tablosu
AGLD / XDR Dönüşüm Tablosu
- 1 AGLD0,21 XDR
- 2 AGLD0,42 XDR
- 3 AGLD0,63 XDR
- 4 AGLD0,85 XDR
- 5 AGLD1,06 XDR
- 6 AGLD1,27 XDR
- 7 AGLD1,48 XDR
- 8 AGLD1,69 XDR
- 9 AGLD1,90 XDR
- 10 AGLD2,11 XDR
- 50 AGLD10,57 XDR
- 100 AGLD21,13 XDR
- 1 000 AGLD211,32 XDR
- 5 000 AGLD1 056,61 XDR
- 10 000 AGLD2 113,21 XDR
Yukarıdaki tablo, 1 AGLD ile 10.000 AGLD arasındaki bir aralıkta, Adventure Gold ile Özel Çekme Hakkı (AGLD ile XDR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XDR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AGLD tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AGLD / XDR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XDR / AGLD Dönüşüm Tablosu
- 1 XDR4,732 AGLD
- 2 XDR9,464 AGLD
- 3 XDR14,19 AGLD
- 4 XDR18,92 AGLD
- 5 XDR23,66 AGLD
- 6 XDR28,39 AGLD
- 7 XDR33,12 AGLD
- 8 XDR37,85 AGLD
- 9 XDR42,58 AGLD
- 10 XDR47,32 AGLD
- 50 XDR236,6 AGLD
- 100 XDR473,2 AGLD
- 1 000 XDR4 732 AGLD
- 5 000 XDR23 660 AGLD
- 10 000 XDR47 321 AGLD
Yukarıdaki tablo, 1 XDR ile 10.000 XDR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Özel Çekme Hakkı ile Adventure Gold (XDR ile AGLD) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XDR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Adventure Gold alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Adventure Gold (AGLD), şu anda XDR 0,21 XDR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 3,37% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi XDR-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri XDR-- şeklindedir.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
3,37%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki AGLD - XDR trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Adventure Gold varlığının XDR karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Adventure Gold fiyatını kontrol edin.
AGLD / XDR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AGLD = 0,21 XDR | 1 XDR = 4,732 AGLD
Bugün, 1 AGLD / XDR dönüşüm oranı 0,21 XDR kurundadır.
5 AGLD satın almak için 1,06 XDR gereklidir ve 10 AGLD değeri 2,11 XDR olarak hesaplanır.
1 XDR, 4,732 AGLD varlığına dönüştürülebilir.
50 XDR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 236,6 AGLD varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AGLD / XDR karşısındaki dönüşüm oranı 0,00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 3,37% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- XDR, en düşük seviye ise -- XDR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AGLD değeri -- XDR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AGLD, -- XDR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Adventure Gold (AGLD) Hakkında Her Şey
Artık Adventure Gold (AGLD) fiyatını hesapladığınıza göre, Adventure Gold hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AGLD geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Adventure Gold nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AGLD / XDR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Adventure Gold (AGLD), -- XDR ile -- XDR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0,1905760828455651 XDR ile 0,22278414407924363 XDR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AGLD / XDR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|XDR 0,21
|XDR 0,21
|XDR 0,21
|XDR 0,32
|En Düşük
|XDR 0,19
|XDR 0,18
|XDR 0,15
|XDR 0,15
|Ortalama
|XDR 0,2
|XDR 0,2
|XDR 0,18
|XDR 0,21
|Volatilite
|+5,81%
|+15,12%
|+35,67%
|+59,05%
|Değişim
|+0,74%
|-0,92%
|+18,43%
|-26,76%
2027 ve 2030 Yılları için XDR Biriminden Adventure Gold Fiyat Tahmini
Adventure Gold fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AGLD / XDR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için AGLD Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Adventure Gold mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık XDR0,22 değerine ulaşabilir.
2030 için AGLD Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AGLD aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık XDR0,26 XDR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Adventure Gold Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AGLD İşlem Çiftleri
Adventure Gold Satın Almayı Öğrenin
AGLD ve XDR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Adventure Gold (AGLD) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Adventure Gold Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.3005
- 7 Günlük Değişim: 0,00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AGLD dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XDR para birimine dönüştürseniz bile, AGLD kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[AGLD Fiyatı] [AGLD / USD]
Özel Çekme Hakkı (XDR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XDR/USD): 1,4227867840181208
- 7 Günlük Değişim: -1,13%
- 30 Günlük Trend: -1,13%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XDR para birimi, aynı tutarda AGLD almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XDR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XDR ile güvenli bir şekilde AGLD satın alın.
AGLD ile XDR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Adventure Gold (AGLD) ile Özel Çekme Hakkı (XDR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AGLD ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AGLD varlığının XDR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XDR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XDR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XDR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XDR zayıfladığında, yatırımcılar AGLD gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Adventure Gold gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AGLD varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XDR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AGLD Kriptosunu XDR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AGLD / XDR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AGLD / XDR Dönüşümü Yapılır?
AGLD Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AGLD kriptosundan XDR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AGLD / XDR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AGLD / XDR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AGLD ve XDR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
AGLD varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl AGLD satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
AGLD / XDR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AGLD ile XDR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AGLD varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XDR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AGLD ile XDR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AGLD ile XDR arasındaki kur, Adventure Gold ve Özel Çekme Hakkı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AGLD / XDR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AGLD ile XDR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AGLD ile XDR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AGLD kriptosunu XDR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AGLD kriptosundan XDR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AGLD kriptosunun XDR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AGLD varlığının XDR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler AGLD ile XDR arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XDR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AGLD sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AGLD ile XDR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Adventure Gold halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AGLD ile XDR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AGLD ile XDR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AGLD ile XDR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AGLD ile XDR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Adventure Gold fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AGLD ile XDR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XDR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AGLD / XDR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Adventure Gold ve Özel Çekme Hakkı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Adventure Gold ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AGLD kriptosunu XDR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XDR para birimini eşit değerdeki AGLD kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AGLD / XDR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AGLD fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, AGLD ile XDR arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AGLD ile XDR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XDR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AGLD / XDR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Adventure Gold Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Adventure Gold Fiyatı
Adventure Gold (AGLD) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Adventure Gold Fiyat Tahmini
AGLD tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Adventure Gold fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Adventure Gold Satın Alınır?
Adventure Gold satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.