Animecoin / Macar Forinti Dönüşüm Tablosu
ANIME / HUF Dönüşüm Tablosu
- 1 ANIME2.50 HUF
- 2 ANIME5.00 HUF
- 3 ANIME7.49 HUF
- 4 ANIME9.99 HUF
- 5 ANIME12.49 HUF
- 6 ANIME14.99 HUF
- 7 ANIME17.49 HUF
- 8 ANIME19.98 HUF
- 9 ANIME22.48 HUF
- 10 ANIME24.98 HUF
- 50 ANIME124.90 HUF
- 100 ANIME249.80 HUF
- 1,000 ANIME2,497.99 HUF
- 5,000 ANIME12,489.94 HUF
- 10,000 ANIME24,979.88 HUF
Yukarıdaki tablo, 1 ANIME ile 10.000 ANIME arasındaki bir aralıkta, Animecoin ile Macar Forinti (ANIME ile HUF) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son HUF piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ANIME tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ANIME / HUF arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
HUF / ANIME Dönüşüm Tablosu
- 1 HUF0.4003 ANIME
- 2 HUF0.8006 ANIME
- 3 HUF1.200 ANIME
- 4 HUF1.601 ANIME
- 5 HUF2.00161 ANIME
- 6 HUF2.401 ANIME
- 7 HUF2.802 ANIME
- 8 HUF3.202 ANIME
- 9 HUF3.602 ANIME
- 10 HUF4.00322 ANIME
- 50 HUF20.016 ANIME
- 100 HUF40.032 ANIME
- 1,000 HUF400.3 ANIME
- 5,000 HUF2,001 ANIME
- 10,000 HUF4,003 ANIME
Yukarıdaki tablo, 1 HUF ile 10.000 HUF arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Macar Forinti ile Animecoin (HUF ile ANIME) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan HUF tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Animecoin alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Animecoin (ANIME), şu anda Ft 2.50 HUF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.86% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Ft-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Ft-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Animecoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
1.86%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki ANIME - HUF trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Animecoin varlığının HUF karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Animecoin fiyatını kontrol edin.
ANIME / HUF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ANIME = 2.50 HUF | 1 HUF = 0.4003 ANIME
Bugün, 1 ANIME / HUF dönüşüm oranı 2.50 HUF kurundadır.
5 ANIME satın almak için 12.49 HUF gereklidir ve 10 ANIME değeri 24.98 HUF olarak hesaplanır.
1 HUF, 0.4003 ANIME varlığına dönüştürülebilir.
50 HUF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 20.016 ANIME varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ANIME / HUF karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1.86% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- HUF, en düşük seviye ise -- HUF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ANIME değeri -- HUF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ANIME, -- HUF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Animecoin (ANIME) Hakkında Her Şey
Artık Animecoin (ANIME) fiyatını hesapladığınıza göre, Animecoin hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ANIME geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Animecoin nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ANIME / HUF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Animecoin (ANIME), -- HUF ile -- HUF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 2.3833708971169623 HUF ile 2.7807101211136014 HUF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ANIME / HUF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 3.32
|Ft 3.32
|En Düşük
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ortalama
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Volatilite
|+4.88%
|+15.45%
|+106.52%
|+58.55%
|Değişim
|-1.10%
|-2.88%
|+44.15%
|-20.76%
2027 ve 2030 Yılları için HUF Biriminden Animecoin Fiyat Tahmini
Animecoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ANIME / HUF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için ANIME Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Animecoin mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık Ft2.62 değerine ulaşabilir.
2030 için ANIME Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ANIME aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Ft3.04 HUF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Animecoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ANIME İşlem Çiftleri
ANIME/USDT
|Al-Sat
ANIME/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ANIME Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Animecoin varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ANIME varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
ANIMEUSDTSürekli
|Al-Sat
PSYOPANIMEUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ANIME Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Animecoin Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Animecoin Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Animecoin eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Animecoin satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ANIME ve HUF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Animecoin (ANIME) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Animecoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.007519
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ANIME dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, HUF para birimine dönüştürseniz bile, ANIME kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ANIME Fiyatı] [ANIME / USD]
Macar Forinti (HUF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (HUF/USD): 0.003011106487356359
- 7 Günlük Değişim: -0.47%
- 30 Günlük Trend: -0.47%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir HUF para birimi, aynı tutarda ANIME almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir HUF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan HUF ile güvenli bir şekilde ANIME satın alın.
ANIME ile HUF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Animecoin (ANIME) ile Macar Forinti (HUF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ANIME ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ANIME varlığının HUF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve HUF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. HUF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler HUF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle HUF zayıfladığında, yatırımcılar ANIME gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Animecoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ANIME varlığına yönelik talep artabilir ve bu da HUF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ANIME Kriptosunu HUF Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ANIME / HUF dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ANIME / HUF Dönüşümü Yapılır?
ANIME Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ANIME kriptosundan HUF para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ANIME / HUF Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ANIME / HUF kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ANIME ve HUF hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ANIME varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ANIME satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ANIME / HUF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ANIME ile HUF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ANIME varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak HUF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ANIME ile HUF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ANIME ile HUF arasındaki kur, Animecoin ve Macar Forinti varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ANIME / HUF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ANIME ile HUF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ANIME ile HUF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ANIME kriptosunu HUF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ANIME kriptosundan HUF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ANIME kriptosunun HUF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ANIME varlığının HUF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler ANIME ile HUF arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, HUF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ANIME sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ANIME ile HUF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Animecoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ANIME ile HUF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ANIME ile HUF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ANIME ile HUF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ANIME ile HUF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Animecoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ANIME ile HUF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak HUF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ANIME / HUF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Animecoin ve Macar Forinti arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Animecoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ANIME kriptosunu HUF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, HUF para birimini eşit değerdeki ANIME kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ANIME / HUF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ANIME fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, ANIME ile HUF arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ANIME ile HUF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak HUF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ANIME / HUF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Animecoin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Animecoin Fiyatı
Animecoin (ANIME) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Animecoin Fiyat Tahmini
ANIME tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Animecoin fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Animecoin Satın Alınır?
Animecoin satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
ANIME/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile ANIME/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Animecoin / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan HUF İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Animecoin Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Animecoin satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Animecoin satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.