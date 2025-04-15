AQA (AQA) Nedir?

AQA, blok zinciri teknolojisini gerçek dünya uygulamalarıyla entegre ederek sorunsuz bir dijital ekonomi yaratmak için tasarlanmış bir Web3 ekosistemidir. Solana üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir platform olan AQA, AQA Dijital Vatandaşlık Kimliği, SocialFi ve token tabanlı teşvik mekanizmaları dâhil olmak üzere temel altyapısı aracılığıyla güvenli işlemleri, dijital mülkiyeti ve yenilikçi finansal çözümleri kolaylaştırır.

AQA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AQA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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AQA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AQA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AQA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AQA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AQA Fiyat Geçmişi

AQA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AQA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AQA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AQA (AQA) Satın Alma

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AQA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AQA / VND ₫ 0 1 AQA / AUD A$ 0 1 AQA / GBP ￡ 0 1 AQA / EUR € 0 1 AQA / USD $ 0 1 AQA / MYR RM 0 1 AQA / TRY ₺ 0 1 AQA / JPY ¥ 0 1 AQA / RUB ₽ 0 1 AQA / INR ₹ 0 1 AQA / IDR Rp 0 1 AQA / KRW ₩ 0 1 AQA / PHP ₱ 0 1 AQA / EGP ￡E. 0 1 AQA / BRL R$ 0 1 AQA / CAD C$ 0 1 AQA / BDT ৳ 0 1 AQA / NGN ₦ 0 1 AQA / UAH ₴ 0 1 AQA / VES Bs 0 1 AQA / PKR Rs 0 1 AQA / KZT ₸ 0 1 AQA / THB ฿ 0 1 AQA / TWD NT$ 0 1 AQA / AED د.إ 0 1 AQA / CHF Fr 0 1 AQA / HKD HK$ 0 1 AQA / MAD .د.م 0 1 AQA / MXN $ 0

AQA Kaynağı

AQA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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