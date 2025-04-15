2025’in 1. Çeyreği MX Token Geri Alım ve Yakım
2025’in ilk çeyreğinde, MEXC toplamda 2,206,000 MX token yaktı, bu da dolaşımdaki arzı etkili bir şekilde azaltarak deflasyonist modeli güçlendirdi. Daha fazla bilgi edinin!
AQA Fiyatı(AQA)
Bugün için AQA (AQA) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. AQA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar AQA Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki AQA fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AQA fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0
|0.00%
|60 Gün
|$ 0
|0.00%
|90 Gün
|$ 0
|0.00%
Bugün, AQA, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.AQA 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.AQA 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AQA değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.AQA 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel AQA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AQA, blok zinciri teknolojisini gerçek dünya uygulamalarıyla entegre ederek sorunsuz bir dijital ekonomi yaratmak için tasarlanmış bir Web3 ekosistemidir. Solana üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir platform olan AQA, AQA Dijital Vatandaşlık Kimliği, SocialFi ve token tabanlı teşvik mekanizmaları dâhil olmak üzere temel altyapısı aracılığıyla güvenli işlemleri, dijital mülkiyeti ve yenilikçi finansal çözümleri kolaylaştırır.
AQA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AQA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AQA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AQA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AQA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AQA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
AQA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AQA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AQA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl AQA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AQA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
|1 AQA / VND
₫0
|1 AQA / AUD
A$0
|1 AQA / GBP
￡0
|1 AQA / EUR
€0
|1 AQA / USD
$0
|1 AQA / MYR
RM0
|1 AQA / TRY
₺0
|1 AQA / JPY
¥0
|1 AQA / RUB
₽0
|1 AQA / INR
₹0
|1 AQA / IDR
Rp0
|1 AQA / KRW
₩0
|1 AQA / PHP
₱0
|1 AQA / EGP
￡E.0
|1 AQA / BRL
R$0
|1 AQA / CAD
C$0
|1 AQA / BDT
৳0
|1 AQA / NGN
₦0
|1 AQA / UAH
₴0
|1 AQA / VES
Bs0
|1 AQA / PKR
Rs0
|1 AQA / KZT
₸0
|1 AQA / THB
฿0
|1 AQA / TWD
NT$0
|1 AQA / AED
د.إ0
|1 AQA / CHF
Fr0
|1 AQA / HKD
HK$0
|1 AQA / MAD
.د.م0
|1 AQA / MXN
$0
AQA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
2025’in ilk çeyreğinde, MEXC toplamda 2,206,000 MX token yaktı, bu da dolaşımdaki arzı etkili bir şekilde azaltarak deflasyonist modeli güçlendirdi. Daha fazla bilgi edinin!
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