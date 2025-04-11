ASTAR (ASTR) Nedir?

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ASTAR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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ASTAR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ASTAR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ASTR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ASTAR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ASTAR Fiyat Geçmişi

ASTR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ASTR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ASTAR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ASTAR (ASTR) Satın Alma

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ASTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASTR / VND ₫ 642.56346 1 ASTR / AUD A$ 0.040096 1 ASTR / GBP ￡ 0.0190456 1 ASTR / EUR € 0.0220528 1 ASTR / USD $ 0.02506 1 ASTR / MYR RM 0.1107652 1 ASTR / TRY ₺ 0.9537836 1 ASTR / JPY ¥ 3.6003702 1 ASTR / RUB ₽ 2.098775 1 ASTR / INR ₹ 2.1604226 1 ASTR / IDR Rp 424.745699 1 ASTR / KRW ₩ 35.7488418 1 ASTR / PHP ₱ 1.427167 1 ASTR / EGP ￡E. 1.2860792 1 ASTR / BRL R$ 0.1473528 1 ASTR / CAD C$ 0.0348334 1 ASTR / BDT ৳ 3.0455418 1 ASTR / NGN ₦ 40.0318464 1 ASTR / UAH ₴ 1.037484 1 ASTR / VES Bs 1.77926 1 ASTR / PKR Rs 7.0273252 1 ASTR / KZT ₸ 12.9507574 1 ASTR / THB ฿ 0.8390088 1 ASTR / TWD NT$ 0.810691 1 ASTR / AED د.إ 0.0919702 1 ASTR / CHF Fr 0.0202986 1 ASTR / HKD HK$ 0.194215 1 ASTR / MAD .د.م 0.233058 1 ASTR / MXN $ 0.511224

ASTAR Kaynağı

ASTAR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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