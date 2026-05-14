ASTR / BRL Dönüşüm Tablosu
- 1 ASTR0.044545 BRL
- 5 ASTR0.222725 BRL
- 10 ASTR0.445449 BRL
- 50 ASTR2.23 BRL
- 100 ASTR4.45 BRL
- 1,000 ASTR44.54 BRL
- 5,000 ASTR222.72 BRL
- 10,000 ASTR445.45 BRL
- 1 BRL22.44 ASTR
- 5 BRL112.2 ASTR
- 10 BRL224.4 ASTR
- 50 BRL1,122 ASTR
- 100 BRL2,244 ASTR
- 1,000 BRL22,449 ASTR
- 5,000 BRL112,246 ASTR
- 10,000 BRL224,492 ASTR
ASTAR (ASTR), şu anda R$ 0.044545 BRL seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.32% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi R$333.59K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri R$386.01M BRL şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel ASTAR Fiyatı sayfamıza göz atın.
43.60B BRL
Dolaşım Arzı
333.59K
24 Saatlik İşlem Hacmi
386.01M BRL
Piyasa Değeri
-0.32%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
R$ 0.008995
24 sa Yüksek
R$ 0.008673
24 sa Düşük
Yukarıdaki ASTR - BRL trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve ASTAR varlığının BRL karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel ASTAR fiyatını kontrol edin.
itibarıyla | 1 ASTR = 0.044545 BRL | 1 BRL = 22.44 ASTR
Bugün, 1 ASTR / BRL dönüşüm oranı 0.044545 BRL kurundadır.
5 ASTR satın almak için 0.222725 BRL gereklidir ve 10 ASTR değeri 0.445449 BRL olarak hesaplanır.
1 BRL, 22.44 ASTR varlığına dönüştürülebilir.
50 BRL, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,122 ASTR varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ASTR / BRL karşısındaki dönüşüm oranı -0.14% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.32% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.045132 BRL, en düşük seviye ise 0.043516 BRL olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ASTR değeri 0.037681 BRL idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +18.27% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ASTR, 0.00374302 BRL oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +9.20% oranında bir değişime yol açtı.
ASTR / BRL Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, ASTAR (ASTR), 0.043516 BRL ile 0.045132 BRL arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.043516 BRL ile 0.049066 BRL arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ASTR / BRL fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|En Düşük
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Ortalama
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Volatilite
|+3.67%
|+12.48%
|+30.69%
|+36.20%
|Değişim
|+0.77%
|-0.13%
|+18.28%
|+9.20%
2027 ve 2030 Yılları için BRL Biriminden ASTAR Fiyat Tahmini
ASTAR fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ASTR / BRL tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için ASTR Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, ASTAR mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık R$0.046772 değerine ulaşabilir.
2030 için ASTR Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ASTR aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık R$0.054145 BRL fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını ASTAR Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
ASTAR Hakkında
ASTR / BRL Piyasa Verileri
8,690,940,032
ASTAR
Güncel ASTR / BRL Dönüşüm Oranı
Bugünkü ASTAR (ASTR) fiyatı R$ 0.044419504518316292001 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut ASTR / BRL dönüşüm oranı ASTR başına R$ 0.044419504518316292001 şeklindedir.
MEXC'de ASTAR Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin
MEXC'deki Mevcut ASTR İşlem Çiftleri
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ASTR Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, ASTAR varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ASTR varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
ASTRUSDTSürekli
|--
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ASTR Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir ASTAR Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
ASTR ve BRL için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
ASTAR (ASTR) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
ASTAR Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.008878
- 7 Günlük Değişim: -0.14%
- 30 Günlük Trend: +18.27%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ASTR dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, BRL para birimine dönüştürseniz bile, ASTR kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ASTR Fiyatı] [ASTR / USD]
Brezilya Reali (BRL) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (BRL/USD): 0.19931829157914102
- 7 Günlük Değişim: -0.29%
- 30 Günlük Trend: -0.29%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir BRL para birimi, aynı tutarda ASTR almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir BRL para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan BRL ile güvenli bir şekilde ASTR satın alın.
ASTR ile BRL Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
ASTAR (ASTR) ile Brezilya Reali (BRL) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ASTR ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ASTR varlığının BRL karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve BRL arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. BRL Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler BRL varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle BRL zayıfladığında, yatırımcılar ASTR gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
ASTAR gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ASTR varlığına yönelik talep artabilir ve bu da BRL para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ASTR Kriptosunu BRL Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ASTR / BRL dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
ASTR / BRL dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ASTR ile BRL arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ASTR varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak BRL birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ASTR ile BRL arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ASTR ile BRL arasındaki kur, ASTAR ve Brezilya Reali varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ASTR / BRL kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ASTR ile BRL arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ASTR ile BRL arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ASTR kriptosunu BRL para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ASTR kriptosundan BRL para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ASTR kriptosunun BRL para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ASTR varlığının BRL karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler ASTR ile BRL arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, BRL para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ASTR sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ASTR ile BRL arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
ASTAR halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ASTR ile BRL arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ASTR ile BRL kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ASTR ile BRL arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ASTR ile BRL arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya ASTAR fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ASTR ile BRL arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak BRL piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ASTR / BRL için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
ASTAR ve Brezilya Reali arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
ASTAR ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ASTR kriptosunu BRL para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, BRL para birimini eşit değerdeki ASTR kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ASTR / BRL dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ASTR fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, ASTR ile BRL arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ASTR ile BRL arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak BRL para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ASTR / BRL arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
ASTAR Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
Astar Network Unveils Tokenomics 3.0: 10 Billion ASTR Supply Cap and Inflation Cuts
TLDR: Astar proposes capping total ASTR supply at 10 billion tokens through new emission decay mechanism. Lower inflation rates address mismatch between current2026/02/13
Japan’s Largest Blockchain Astar Network Establishes New Economic Framework Amid Landmark Crypto Reforms
Astar Network is overhauling its token economics to implement a fixed 10 billion ASTR supply with dynamic inflation, streamlined staking incentives, and a focus2026/03/16
Bitbank Enters the Credit Card Market With 0.5% Crypto Cashback on BTC, ETH, and ASTR Rewards
TLDR: Bitbank and Epos Card launched Japan’s first crypto-linked credit card on April 27, 2026. Cardholders earn a 0.5% crypto cashback monthly, choosing between2026/04/29
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.