autofarmV2 (AUTO) Nedir?

AUTO, 15 Aralık 2020'de Binance Akıllı Zincir (BSC) üzerinde başlatılan Autofarm protokolünün yerel fayda programı ve yönetişim tokenidir. AUTO token, teklif oylaması için kullanılabilir ve protokolden kazanılan ücretleri alacaktır.

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AUTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUTO / VND ₫ 200,974.158 1 AUTO / AUD A$ 12.5408 1 AUTO / GBP ￡ 5.95688 1 AUTO / EUR € 6.89744 1 AUTO / USD $ 7.838 1 AUTO / MYR RM 34.64396 1 AUTO / TRY ₺ 298.31428 1 AUTO / JPY ¥ 1,126.08546 1 AUTO / RUB ₽ 656.4325 1 AUTO / INR ₹ 675.71398 1 AUTO / IDR Rp 132,847.4377 1 AUTO / KRW ₩ 11,181.14214 1 AUTO / PHP ₱ 446.3741 1 AUTO / EGP ￡E. 402.24616 1 AUTO / BRL R$ 46.08744 1 AUTO / CAD C$ 10.89482 1 AUTO / BDT ৳ 952.55214 1 AUTO / NGN ₦ 12,520.73472 1 AUTO / UAH ₴ 324.4932 1 AUTO / VES Bs 556.498 1 AUTO / PKR Rs 2,197.93196 1 AUTO / KZT ₸ 4,050.60002 1 AUTO / THB ฿ 262.41624 1 AUTO / TWD NT$ 253.5593 1 AUTO / AED د.إ 28.76546 1 AUTO / CHF Fr 6.34878 1 AUTO / HKD HK$ 60.7445 1 AUTO / MAD .د.م 72.8934 1 AUTO / MXN $ 159.8952

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