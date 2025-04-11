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autofarmV2 Fiyatı(AUTO)

USD

autofarmV2 (AUTO) Canlı Fiyat Grafiği

$7.837
$7.837$7.837
+4.45%(1D)

AUTO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için autofarmV2 (AUTO) mevcut fiyatı 7.838 USD ve mevcut piyasa değeri $ 600.91K USD. AUTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar autofarmV2 Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.96K USD
- Gün içindeki autofarmV2 fiyat değişimi +4.45%
- Dolaşımdaki arz: 76.67K USD.

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AUTO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için autofarmV2 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.33389+4.45%
30 Gün$ +0.222+2.91%
60 Gün$ -1.672-17.59%
90 Gün$ -3.069-28.14%
Bugünkü autofarmV2 Fiyatı Değişimi

Bugün, AUTO, $ +0.33389 (+4.45%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

autofarmV2 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.222 (+2.91%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

autofarmV2 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AUTO değişimi $ -1.672 (-17.59%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

autofarmV2 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -3.069 (-28.14%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AUTO Fiyat Bilgisi

En güncel autofarmV2 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 7.437
$ 7.437$ 7.437

$ 8.047
$ 8.047$ 8.047

$ 7,690
$ 7,690$ 7,690

+0.07%

+4.45%

+0.51%

AUTO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 600.91K
$ 600.91K$ 600.91K

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

76.67K
76.67K 76.67K

autofarmV2 (AUTO) Nedir?

AUTO, 15 Aralık 2020'de Binance Akıllı Zincir (BSC) üzerinde başlatılan Autofarm protokolünün yerel fayda programı ve yönetişim tokenidir. AUTO token, teklif oylaması için kullanılabilir ve protokolden kazanılan ücretleri alacaktır.

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autofarmV2 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, autofarmV2, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AUTO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen autofarmV2 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

autofarmV2 Fiyat Geçmişi

AUTO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AUTO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen autofarmV2 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

autofarmV2 (AUTO) Satın Alma

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AUTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUTO / VND
200,974.158
1 AUTO / AUD
A$12.5408
1 AUTO / GBP
5.95688
1 AUTO / EUR
6.89744
1 AUTO / USD
$7.838
1 AUTO / MYR
RM34.64396
1 AUTO / TRY
298.31428
1 AUTO / JPY
¥1,126.08546
1 AUTO / RUB
656.4325
1 AUTO / INR
675.71398
1 AUTO / IDR
Rp132,847.4377
1 AUTO / KRW
11,181.14214
1 AUTO / PHP
446.3741
1 AUTO / EGP
￡E.402.24616
1 AUTO / BRL
R$46.08744
1 AUTO / CAD
C$10.89482
1 AUTO / BDT
952.55214
1 AUTO / NGN
12,520.73472
1 AUTO / UAH
324.4932
1 AUTO / VES
Bs556.498
1 AUTO / PKR
Rs2,197.93196
1 AUTO / KZT
4,050.60002
1 AUTO / THB
฿262.41624
1 AUTO / TWD
NT$253.5593
1 AUTO / AED
د.إ28.76546
1 AUTO / CHF
Fr6.34878
1 AUTO / HKD
HK$60.7445
1 AUTO / MAD
.د.م72.8934
1 AUTO / MXN
$159.8952

autofarmV2 Kaynağı

autofarmV2 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi autofarmV2 Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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AUTO
USD

1 AUTO = 7.838 USD

Al-Sat

AUTOUSDT
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+4.46%

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