Avocado DAO Token (AVG) Nedir?

Avocado DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon), blok zincir teknolojilerinin ve meta evrenin faydalarına inanan ve katkı sağlayanlardan oluşan bir koleksiyondur. Avokado DAO, bu faydaları geliştirmek için, başlangıçta blok zincir oyunlarının ekosistemini zenginleştirecek ve ayrıca üyelerine getiri çiftçiliği ve içerik oluşturma fırsatları sağlayacak bir dizi faaliyeti üstlenmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Avocado DAO Token Fiyat Geleceği Tahmini

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Avocado DAO Token Fiyat Geçmişi

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AVG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVG / VND ₫ 132.615252 1 AVG / AUD A$ 0.0082752 1 AVG / GBP ￡ 0.00393072 1 AVG / EUR € 0.00455136 1 AVG / USD $ 0.005172 1 AVG / MYR RM 0.02286024 1 AVG / TRY ₺ 0.19684632 1 AVG / JPY ¥ 0.74306124 1 AVG / RUB ₽ 0.433155 1 AVG / INR ₹ 0.44587812 1 AVG / IDR Rp 87.6610038 1 AVG / KRW ₩ 7.37801316 1 AVG / PHP ₱ 0.2945454 1 AVG / EGP ￡E. 0.26542704 1 AVG / BRL R$ 0.03041136 1 AVG / CAD C$ 0.00718908 1 AVG / BDT ৳ 0.62855316 1 AVG / NGN ₦ 8.26195968 1 AVG / UAH ₴ 0.2141208 1 AVG / VES Bs 0.367212 1 AVG / PKR Rs 1.45033224 1 AVG / KZT ₸ 2.67283788 1 AVG / THB ฿ 0.17315856 1 AVG / TWD NT$ 0.1673142 1 AVG / AED د.إ 0.01898124 1 AVG / CHF Fr 0.00418932 1 AVG / HKD HK$ 0.040083 1 AVG / MAD .د.م 0.0480996 1 AVG / MXN $ 0.1055088

Avocado DAO Token Kaynağı

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