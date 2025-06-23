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BaoBao Fiyatı(BAOBAO)

USD

BaoBao (BAOBAO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.003316
$0.003316$0.003316
+136.85%(1D)

BAOBAO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için BaoBao (BAOBAO) mevcut fiyatı 0.003296 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. BAOBAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar BaoBao Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.03K USD
- Gün içindeki BaoBao fiyat değişimi +136.85%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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BAOBAO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BaoBao fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00191596+136.85%
30 Gün$ +0.001896+135.42%
60 Gün$ +0.001896+135.42%
90 Gün$ +0.001896+135.42%
Bugünkü BaoBao Fiyatı Değişimi

Bugün, BAOBAO, $ +0.00191596 (+136.85%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BaoBao 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.001896 (+135.42%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BaoBao 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BAOBAO değişimi $ +0.001896 (+135.42%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BaoBao 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.001896 (+135.42%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BAOBAO Fiyat Bilgisi

En güncel BaoBao fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

$ 0.003839
$ 0.003839$ 0.003839

$ 0.003839
$ 0.003839$ 0.003839

+135.42%

+136.85%

+135.42%

BAOBAO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

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BaoBao (BAOBAO) Nedir?

BaoBao, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BaoBao yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BAOBAO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BaoBao hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BaoBao satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BaoBao Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BaoBao, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BAOBAO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BaoBao fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BaoBao Fiyat Geçmişi

BAOBAO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BAOBAO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BaoBao fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BaoBao (BAOBAO) Token Ekonomisi

BaoBao (BAOBAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAOBAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BaoBao (BAOBAO) Satın Alma

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BAOBAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAOBAO / VND
86.73424
1 BAOBAO / AUD
A$0.00504288
1 BAOBAO / GBP
0.00240608
1 BAOBAO / EUR
0.00283456
1 BAOBAO / USD
$0.003296
1 BAOBAO / MYR
RM0.014008
1 BAOBAO / TRY
0.13071936
1 BAOBAO / JPY
¥0.47897472
1 BAOBAO / RUB
0.25870304
1 BAOBAO / INR
0.2837856
1 BAOBAO / IDR
Rp54.03277824
1 BAOBAO / KRW
4.496568
1 BAOBAO / PHP
0.1875424
1 BAOBAO / EGP
￡E.0.16707424
1 BAOBAO / BRL
R$0.01809504
1 BAOBAO / CAD
C$0.00451552
1 BAOBAO / BDT
0.4027712
1 BAOBAO / NGN
5.10214208
1 BAOBAO / UAH
0.13800352
1 BAOBAO / VES
Bs0.339488
1 BAOBAO / PKR
Rs0.9347456
1 BAOBAO / KZT
1.72024832
1 BAOBAO / THB
฿0.10784512
1 BAOBAO / TWD
NT$0.097232
1 BAOBAO / AED
د.إ0.01209632
1 BAOBAO / CHF
Fr0.00266976
1 BAOBAO / HKD
HK$0.02584064
1 BAOBAO / MAD
.د.م0.0298288
1 BAOBAO / MXN
$0.06282176

BaoBao Kaynağı

BaoBao hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

BAOBAO
BAOBAO
USD
USD

1 BAOBAO = 0.003296 USD

Al-Sat

BAOBAOUSDT
$0.003296
$0.003296$0.003296
+135.42%

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