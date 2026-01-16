BAT / Komor Frangı Dönüşüm Tablosu
BAT / KMF Dönüşüm Tablosu
- 1 BAT87.50 KMF
- 2 BAT174.99 KMF
- 3 BAT262.49 KMF
- 4 BAT349.98 KMF
- 5 BAT437.48 KMF
- 6 BAT524.97 KMF
- 7 BAT612.47 KMF
- 8 BAT699.97 KMF
- 9 BAT787.46 KMF
- 10 BAT874.96 KMF
- 50 BAT4,374.78 KMF
- 100 BAT8,749.57 KMF
- 1,000 BAT87,495.70 KMF
- 5,000 BAT437,478.48 KMF
- 10,000 BAT874,956.96 KMF
Yukarıdaki tablo, 1 BAT ile 10.000 BAT arasındaki bir aralıkta, BAT ile Komor Frangı (BAT ile KMF) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KMF piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BAT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BAT / KMF arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KMF / BAT Dönüşüm Tablosu
- 1 KMF0.01142 BAT
- 2 KMF0.02285 BAT
- 3 KMF0.03428 BAT
- 4 KMF0.04571 BAT
- 5 KMF0.05714 BAT
- 6 KMF0.06857 BAT
- 7 KMF0.08000 BAT
- 8 KMF0.09143 BAT
- 9 KMF0.1028 BAT
- 10 KMF0.1142 BAT
- 50 KMF0.5714 BAT
- 100 KMF1.142 BAT
- 1,000 KMF11.42 BAT
- 5,000 KMF57.14 BAT
- 10,000 KMF114.2 BAT
Yukarıdaki tablo, 1 KMF ile 10.000 KMF arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Komor Frangı ile BAT (KMF ile BAT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KMF tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar BAT alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
BAT (BAT), şu anda CF 87.50 KMF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.10% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi CF-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri CF-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel BAT Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-4.10%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki BAT - KMF trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve BAT varlığının KMF karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel BAT fiyatını kontrol edin.
BAT / KMF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BAT = 87.50 KMF | 1 KMF = 0.01142 BAT
Bugün, 1 BAT / KMF dönüşüm oranı 87.50 KMF kurundadır.
5 BAT satın almak için 437.48 KMF gereklidir ve 10 BAT değeri 874.96 KMF olarak hesaplanır.
1 KMF, 0.01142 BAT varlığına dönüştürülebilir.
50 KMF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.5714 BAT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BAT / KMF karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.10% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- KMF, en düşük seviye ise -- KMF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BAT değeri -- KMF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BAT, -- KMF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
BAT (BAT) Hakkında Her Şey
BAT (BAT) Hakkında Her Şey

Artık BAT (BAT) fiyatını hesapladığınıza göre, BAT hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BAT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), BAT nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BAT / KMF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, BAT (BAT), -- KMF ile -- KMF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 79.75798095333367 KMF ile 93.40526873905868 KMF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BAT / KMF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|CF 89.28
|CF 89.28
|CF 97.78
|CF 127.54
|En Düşük
|CF 80.77
|CF 76.52
|CF 76.52
|CF 63.77
|Ortalama
|CF 89.28
|CF 80.77
|CF 89.28
|CF 89.28
|Volatilite
|+10.06%
|+15.85%
|+23.01%
|+74.10%
|Değişim
|+3.50%
|+2.17%
|-4.21%
|+3.87%
2027 ve 2030 Yılları için KMF Biriminden BAT Fiyat Tahmini
BAT fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BAT / KMF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için BAT Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, BAT mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık CF91.87 değerine ulaşabilir.
2030 için BAT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BAT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık CF106.35 KMF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını BAT Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut BAT İşlem Çiftleri
BAT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, BAT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, BAT varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan BAT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
BATUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden BAT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir BAT Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
BAT Satın Almayı Öğrenin
BAT ve KMF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
BAT (BAT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
BAT Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2058
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
BAT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KMF para birimine dönüştürseniz bile, BAT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Komor Frangı (KMF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KMF/USD): 0.002352939238755921
- 7 Günlük Değişim: -1.19%
- 30 Günlük Trend: -1.19%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KMF para birimi, aynı tutarda BAT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KMF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
BAT ile KMF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
BAT (BAT) ile Komor Frangı (KMF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BAT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BAT varlığının KMF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KMF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KMF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KMF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KMF zayıfladığında, yatırımcılar BAT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
BAT gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BAT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KMF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BAT Kriptosunu KMF Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BAT / KMF dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BAT / KMF Dönüşümü Yapılır?
BAT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BAT kriptosundan KMF para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BAT / KMF Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BAT / KMF kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BAT ve KMF hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
BAT / KMF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BAT ile KMF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BAT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KMF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BAT ile KMF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BAT ile KMF arasındaki kur, BAT ve Komor Frangı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BAT / KMF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BAT ile KMF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BAT ile KMF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BAT kriptosunu KMF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BAT kriptosundan KMF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BAT kriptosunun KMF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BAT varlığının KMF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler BAT ile KMF arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KMF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BAT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BAT ile KMF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
BAT halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BAT ile KMF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BAT ile KMF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BAT ile KMF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BAT ile KMF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya BAT fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BAT ile KMF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KMF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BAT / KMF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
BAT ve Komor Frangı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
BAT ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BAT kriptosunu KMF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KMF para birimini eşit değerdeki BAT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BAT / KMF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BAT fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, BAT ile KMF arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BAT ile KMF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KMF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BAT / KMF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.