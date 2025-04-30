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BETTY ON BOOP Fiyatı(BETTY)

USD

BETTY ON BOOP (BETTY) Canlı Fiyat Grafiği

$0.001217
$0.001217$0.001217
+21.70%(1D)

BETTY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için BETTY ON BOOP (BETTY) mevcut fiyatı 0.001202 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. BETTY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar BETTY ON BOOP Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 164.06K USD
- Gün içindeki BETTY ON BOOP fiyat değişimi +21.70%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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BETTY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BETTY ON BOOP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000217+21.70%
30 Gün$ +0.000202+20.20%
60 Gün$ +0.000202+20.20%
90 Gün$ +0.000202+20.20%
Bugünkü BETTY ON BOOP Fiyatı Değişimi

Bugün, BETTY, $ +0.000217 (+21.70%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BETTY ON BOOP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.000202 (+20.20%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BETTY ON BOOP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BETTY değişimi $ +0.000202 (+20.20%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BETTY ON BOOP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.000202 (+20.20%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BETTY Fiyat Bilgisi

En güncel BETTY ON BOOP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.000701
$ 0.000701$ 0.000701

$ 0.004356
$ 0.004356$ 0.004356

$ 0.004356
$ 0.004356$ 0.004356

-14.03%

+21.70%

+20.20%

BETTY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 164.06K
$ 164.06K$ 164.06K

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BETTY ON BOOP (BETTY) Nedir?

BETTY ON BOOP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BETTY ON BOOP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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BETTY ON BOOP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BETTY ON BOOP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BETTY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BETTY ON BOOP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BETTY ON BOOP Fiyat Geçmişi

BETTY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BETTY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BETTY ON BOOP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BETTY ON BOOP (BETTY) Satın Alma

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BETTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BETTY / VND
31.63063
1 BETTY / AUD
A$0.00187512
1 BETTY / GBP
0.0009015
1 BETTY / EUR
0.00105776
1 BETTY / USD
$0.001202
1 BETTY / MYR
RM0.00518062
1 BETTY / TRY
0.04636114
1 BETTY / JPY
¥0.17469868
1 BETTY / RUB
0.09890056
1 BETTY / INR
0.10179738
1 BETTY / IDR
Rp20.03332532
1 BETTY / KRW
1.72700956
1 BETTY / PHP
0.06715574
1 BETTY / EGP
￡E.0.06132604
1 BETTY / BRL
R$0.00681534
1 BETTY / CAD
C$0.00165876
1 BETTY / BDT
0.1465238
1 BETTY / NGN
1.92936626
1 BETTY / UAH
0.0500032
1 BETTY / VES
Bs0.103372
1 BETTY / PKR
Rs0.33886784
1 BETTY / KZT
0.61862132
1 BETTY / THB
฿0.040267
1 BETTY / TWD
NT$0.03860824
1 BETTY / AED
د.إ0.00441134
1 BETTY / CHF
Fr0.00098564
1 BETTY / HKD
HK$0.0093155
1 BETTY / MAD
.د.م0.01113052
1 BETTY / MXN
$0.0235592

BETTY ON BOOP Kaynağı

BETTY ON BOOP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi BETTY ON BOOP Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BETTY
USD

1 BETTY = 0.001202 USD

Al-Sat

BETTYUSDT
$0.001202
$0.001202$0.001202
+20.20%

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