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BOSS FIGHTERS Fiyatı(BFTOKEN)

USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Canlı Fiyat Grafiği

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BFTOKEN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. BFTOKEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar BOSS FIGHTERS Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki BOSS FIGHTERS fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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BFTOKEN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BOSS FIGHTERS fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü BOSS FIGHTERS Fiyatı Değişimi

Bugün, BFTOKEN, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BOSS FIGHTERS 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BOSS FIGHTERS 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BFTOKEN değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BOSS FIGHTERS 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BFTOKEN Fiyat Bilgisi

En güncel BOSS FIGHTERS fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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BFTOKEN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Nedir?

BOSS FIGHTERS, Web2 erişilebilirliği ile Web3 sahipliğini harmanlayan hızlı tempolu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Bir oyuncu dev bir Boss'u kontrol ederken, diğerleri eğlenceli ve kaotik savaşlarda Fighter olarak takım olurlar.

BOSS FIGHTERS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BOSS FIGHTERS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BFTOKEN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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BOSS FIGHTERS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BOSS FIGHTERS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BFTOKEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BOSS FIGHTERS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BOSS FIGHTERS Fiyat Geçmişi

BFTOKEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BFTOKEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BOSS FIGHTERS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Satın Alma

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BFTOKEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BFTOKEN / VND
0
1 BFTOKEN / AUD
A$0
1 BFTOKEN / GBP
0
1 BFTOKEN / EUR
0
1 BFTOKEN / USD
$0
1 BFTOKEN / MYR
RM0
1 BFTOKEN / TRY
0
1 BFTOKEN / JPY
¥0
1 BFTOKEN / RUB
0
1 BFTOKEN / INR
0
1 BFTOKEN / IDR
Rp0
1 BFTOKEN / KRW
0
1 BFTOKEN / PHP
0
1 BFTOKEN / EGP
￡E.0
1 BFTOKEN / BRL
R$0
1 BFTOKEN / CAD
C$0
1 BFTOKEN / BDT
0
1 BFTOKEN / NGN
0
1 BFTOKEN / UAH
0
1 BFTOKEN / VES
Bs0
1 BFTOKEN / PKR
Rs0
1 BFTOKEN / KZT
0
1 BFTOKEN / THB
฿0
1 BFTOKEN / TWD
NT$0
1 BFTOKEN / AED
د.إ0
1 BFTOKEN / CHF
Fr0
1 BFTOKEN / HKD
HK$0
1 BFTOKEN / MAD
.د.م0
1 BFTOKEN / MXN
$0

BOSS FIGHTERS Kaynağı

BOSS FIGHTERS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BOSS FIGHTERS Websitesi
Blok Gezgini

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