Blockstreet / Polonya Zlotisi Dönüşüm Tablosu
BLOCK / PLN Dönüşüm Tablosu
- 1 BLOCK0.05 PLN
- 2 BLOCK0.11 PLN
- 3 BLOCK0.16 PLN
- 4 BLOCK0.22 PLN
- 5 BLOCK0.27 PLN
- 6 BLOCK0.32 PLN
- 7 BLOCK0.38 PLN
- 8 BLOCK0.43 PLN
- 9 BLOCK0.48 PLN
- 10 BLOCK0.54 PLN
- 50 BLOCK2.69 PLN
- 100 BLOCK5.38 PLN
- 1,000 BLOCK53.82 PLN
- 5,000 BLOCK269.11 PLN
- 10,000 BLOCK538.23 PLN
Yukarıdaki tablo, 1 BLOCK ile 10.000 BLOCK arasındaki bir aralıkta, Blockstreet ile Polonya Zlotisi (BLOCK ile PLN) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son PLN piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BLOCK tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BLOCK / PLN arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
PLN / BLOCK Dönüşüm Tablosu
- 1 PLN18.57 BLOCK
- 2 PLN37.15 BLOCK
- 3 PLN55.73 BLOCK
- 4 PLN74.31 BLOCK
- 5 PLN92.89 BLOCK
- 6 PLN111.4 BLOCK
- 7 PLN130.05 BLOCK
- 8 PLN148.6 BLOCK
- 9 PLN167.2 BLOCK
- 10 PLN185.7 BLOCK
- 50 PLN928.9 BLOCK
- 100 PLN1,857 BLOCK
- 1,000 PLN18,579 BLOCK
- 5,000 PLN92,897 BLOCK
- 10,000 PLN185,794 BLOCK
Yukarıdaki tablo, 1 PLN ile 10.000 PLN arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Polonya Zlotisi ile Blockstreet (PLN ile BLOCK) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan PLN tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Blockstreet alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Blockstreet (BLOCK), şu anda zł 0.05 PLN seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 6.85% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi zł-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri zł-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Blockstreet Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
6.85%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki BLOCK - PLN trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Blockstreet varlığının PLN karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Blockstreet fiyatını kontrol edin.
BLOCK / PLN Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BLOCK = 0.05 PLN | 1 PLN = 18.57 BLOCK
Bugün, 1 BLOCK / PLN dönüşüm oranı 0.05 PLN kurundadır.
5 BLOCK satın almak için 0.27 PLN gereklidir ve 10 BLOCK değeri 0.54 PLN olarak hesaplanır.
1 PLN, 18.57 BLOCK varlığına dönüştürülebilir.
50 PLN, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 928.9 BLOCK varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BLOCK / PLN karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 6.85% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- PLN, en düşük seviye ise -- PLN olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BLOCK değeri -- PLN idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BLOCK, -- PLN oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Blockstreet (BLOCK) Hakkında Her Şey
Artık Blockstreet (BLOCK) fiyatını hesapladığınıza göre, Blockstreet hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BLOCK geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Blockstreet nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BLOCK / PLN Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Blockstreet (BLOCK), -- PLN ile -- PLN arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.04929546243034784 PLN ile 0.06548649723392123 PLN arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BLOCK / PLN fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|zł 0.03
|zł 0.03
|zł 0.07
|zł 0.1
|En Düşük
|zł 0.03
|zł 0.03
|zł 0.03
|zł 0
|Ortalama
|zł 0.03
|zł 0.03
|zł 0.03
|zł 0.03
|Volatilite
|+16.91%
|+29.69%
|+68.64%
|+121.22%
|Değişim
|+7.57%
|-1.09%
|+11.01%
|-35.32%
2027 ve 2030 Yılları için PLN Biriminden Blockstreet Fiyat Tahmini
Blockstreet fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BLOCK / PLN tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için BLOCK Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Blockstreet mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık zł0.06 değerine ulaşabilir.
2030 için BLOCK Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BLOCK aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık zł0.07 PLN fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Blockstreet Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut BLOCK İşlem Çiftleri
BLOCK/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, BLOCK Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Blockstreet varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan BLOCK varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
BLOCKUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden BLOCK Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Blockstreet Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Blockstreet Satın Almayı Öğrenin
BLOCK ve PLN için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Blockstreet (BLOCK) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Blockstreet Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.014753
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
BLOCK dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, PLN para birimine dönüştürseniz bile, BLOCK kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[BLOCK Fiyatı] [BLOCK / USD]
Polonya Zlotisi (PLN) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (PLN/USD): 0.27423895262659215
- 7 Günlük Değişim: -1.50%
- 30 Günlük Trend: -1.50%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir PLN para birimi, aynı tutarda BLOCK almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir PLN para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
BLOCK ile PLN Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Blockstreet (BLOCK) ile Polonya Zlotisi (PLN) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BLOCK ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BLOCK varlığının PLN karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve PLN arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. PLN Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler PLN varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle PLN zayıfladığında, yatırımcılar BLOCK gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Blockstreet gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BLOCK varlığına yönelik talep artabilir ve bu da PLN para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BLOCK Kriptosunu PLN Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BLOCK / PLN dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BLOCK / PLN Dönüşümü Yapılır?
BLOCK Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BLOCK kriptosundan PLN para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BLOCK / PLN Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BLOCK / PLN kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BLOCK ve PLN hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
BLOCK / PLN dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BLOCK ile PLN arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BLOCK varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak PLN birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BLOCK ile PLN arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BLOCK ile PLN arasındaki kur, Blockstreet ve Polonya Zlotisi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BLOCK / PLN kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BLOCK ile PLN arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BLOCK ile PLN arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BLOCK kriptosunu PLN para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BLOCK kriptosundan PLN para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BLOCK kriptosunun PLN para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BLOCK varlığının PLN karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler BLOCK ile PLN arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, PLN para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BLOCK sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BLOCK ile PLN arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Blockstreet halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BLOCK ile PLN arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BLOCK ile PLN kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BLOCK ile PLN arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BLOCK ile PLN arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Blockstreet fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BLOCK ile PLN arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak PLN piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BLOCK / PLN için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Blockstreet ve Polonya Zlotisi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Blockstreet ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BLOCK kriptosunu PLN para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, PLN para birimini eşit değerdeki BLOCK kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BLOCK / PLN dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BLOCK fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, BLOCK ile PLN arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BLOCK ile PLN arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak PLN para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BLOCK / PLN arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.