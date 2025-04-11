BNB Card (BNBCARD) Nedir?

BNBCard, Binance tarafından yayınlanan "Early Builder Card" görselinden esinlenen, topluluk odaklı bir meme tokendir. Yaratıcılık ve sosyal medya yayılımı sayesinde topluluk bunu ilgi çekici bir "DIY kart" konseptine dönüştürdü. BNBCard'ın özü, karmaşık finansal mantık yerine eğlenceli ve rahat bir atmosferi vurgulayan topluluk katılımı ve yayılmasında yatmaktadır. Meme kültürünün eşsiz cazibesini temsil etmekte ve topluluk gücünün sınırsız potansiyelini sergilemektedir.

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BNB Card Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BNB Card, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNBCARD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BNB Card fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BNB Card Fiyat Geçmişi

BNBCARD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNBCARD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BNB Card fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BNB Card (BNBCARD) Satın Alma

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BNBCARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNBCARD / VND ₫ 24.7589496 1 BNBCARD / AUD A$ 0.00154496 1 BNBCARD / GBP ￡ 0.000733856 1 BNBCARD / EUR € 0.000849728 1 BNBCARD / USD $ 0.0009656 1 BNBCARD / MYR RM 0.004267952 1 BNBCARD / TRY ₺ 0.03674108 1 BNBCARD / JPY ¥ 0.138988464 1 BNBCARD / RUB ₽ 0.080762784 1 BNBCARD / INR ₹ 0.083167128 1 BNBCARD / IDR Rp 16.36609924 1 BNBCARD / KRW ₩ 1.37158652 1 BNBCARD / PHP ₱ 0.055000576 1 BNBCARD / EGP ￡E. 0.04958356 1 BNBCARD / BRL R$ 0.005658416 1 BNBCARD / CAD C$ 0.001342184 1 BNBCARD / BDT ৳ 0.117349368 1 BNBCARD / NGN ₦ 1.542488064 1 BNBCARD / UAH ₴ 0.03997584 1 BNBCARD / VES Bs 0.0685576 1 BNBCARD / PKR Rs 0.270773552 1 BNBCARD / KZT ₸ 0.499012424 1 BNBCARD / THB ฿ 0.032357256 1 BNBCARD / TWD NT$ 0.031217848 1 BNBCARD / AED د.إ 0.003543752 1 BNBCARD / CHF Fr 0.000782136 1 BNBCARD / HKD HK$ 0.0074834 1 BNBCARD / MAD .د.م 0.00898008 1 BNBCARD / MXN $ 0.01964996

BNB Card Kaynağı

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