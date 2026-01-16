Bancor / Arjantin Pesosu Dönüşüm Tablosu
BNT / ARS Dönüşüm Tablosu
- 1 BNT597.43 ARS
- 2 BNT1,194.87 ARS
- 3 BNT1,792.30 ARS
- 4 BNT2,389.73 ARS
- 5 BNT2,987.17 ARS
- 6 BNT3,584.60 ARS
- 7 BNT4,182.03 ARS
- 8 BNT4,779.46 ARS
- 9 BNT5,376.90 ARS
- 10 BNT5,974.33 ARS
- 50 BNT29,871.65 ARS
- 100 BNT59,743.30 ARS
- 1,000 BNT597,433.00 ARS
- 5,000 BNT2,987,165.01 ARS
- 10,000 BNT5,974,330.03 ARS
Yukarıdaki tablo, 1 BNT ile 10.000 BNT arasındaki bir aralıkta, Bancor ile Arjantin Pesosu (BNT ile ARS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ARS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BNT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BNT / ARS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ARS / BNT Dönüşüm Tablosu
- 1 ARS0.001673 BNT
- 2 ARS0.003347 BNT
- 3 ARS0.005021 BNT
- 4 ARS0.006695 BNT
- 5 ARS0.008369 BNT
- 6 ARS0.01004 BNT
- 7 ARS0.01171 BNT
- 8 ARS0.01339 BNT
- 9 ARS0.01506 BNT
- 10 ARS0.01673 BNT
- 50 ARS0.08369 BNT
- 100 ARS0.1673 BNT
- 1,000 ARS1.673 BNT
- 5,000 ARS8.369 BNT
- 10,000 ARS16.73 BNT
Yukarıdaki tablo, 1 ARS ile 10.000 ARS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Arjantin Pesosu ile Bancor (ARS ile BNT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ARS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Bancor alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Bancor (BNT), şu anda $ 597.43 ARS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.91% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Bancor Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-4.91%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki BNT - ARS trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Bancor varlığının ARS karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Bancor fiyatını kontrol edin.
BNT / ARS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BNT = 597.43 ARS | 1 ARS = 0.001673 BNT
Bugün, 1 BNT / ARS dönüşüm oranı 597.43 ARS kurundadır.
5 BNT satın almak için 2,987.17 ARS gereklidir ve 10 BNT değeri 5,974.33 ARS olarak hesaplanır.
1 ARS, 0.001673 BNT varlığına dönüştürülebilir.
50 ARS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.08369 BNT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BNT / ARS karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.91% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- ARS, en düşük seviye ise -- ARS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BNT değeri -- ARS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BNT, -- ARS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Bancor (BNT) Hakkında Her Şey
Artık Bancor (BNT) fiyatını hesapladığınıza göre, Bancor hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BNT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Bancor nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BNT / ARS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Bancor (BNT), -- ARS ile -- ARS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 584.4824540964433 ARS ile 646.1042954949727 ARS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BNT / ARS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 626.18
|$ 640.41
|$ 640.41
|$ 896.57
|En Düşük
|$ 583.48
|$ 583.48
|$ 555.02
|$ 540.79
|Ortalama
|$ 611.94
|$ 611.94
|$ 583.48
|$ 654.64
|Volatilite
|+8.01%
|+10.36%
|+15.55%
|+42.07%
|Değişim
|-4.17%
|+0.53%
|+3.14%
|-30.62%
2027 ve 2030 Yılları için ARS Biriminden Bancor Fiyat Tahmini
Bancor fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BNT / ARS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için BNT Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Bancor mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık $627.30 değerine ulaşabilir.
2030 için BNT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BNT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $726.18 ARS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Bancor Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Bancor Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Bancor eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Bancor satın alınır › veya Hemen başlayın ›
BNT ve ARS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Bancor (BNT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Bancor Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.4198
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
BNT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ARS para birimine dönüştürseniz bile, BNT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[BNT Fiyatı] [BNT / USD]
Arjantin Pesosu (ARS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ARS/USD): 0.0007029746493197606
- 7 Günlük Değişim: +1.84%
- 30 Günlük Trend: +1.84%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ARS para birimi, aynı tutarda BNT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ARS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan ARS ile güvenli bir şekilde BNT satın alın.
BNT ile ARS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Bancor (BNT) ile Arjantin Pesosu (ARS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BNT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BNT varlığının ARS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ARS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ARS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ARS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ARS zayıfladığında, yatırımcılar BNT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Bancor gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BNT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ARS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BNT Kriptosunu ARS Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BNT / ARS dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BNT / ARS Dönüşümü Yapılır?
BNT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BNT kriptosundan ARS para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BNT / ARS Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BNT / ARS kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BNT ve ARS hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
BNT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl BNT satın alabileceğinizi öğrenin veya hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
BNT / ARS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BNT ile ARS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BNT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ARS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BNT ile ARS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BNT ile ARS arasındaki kur, Bancor ve Arjantin Pesosu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BNT / ARS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BNT ile ARS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BNT ile ARS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BNT kriptosunu ARS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BNT kriptosundan ARS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BNT kriptosunun ARS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BNT varlığının ARS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler BNT ile ARS arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ARS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BNT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BNT ile ARS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Bancor halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BNT ile ARS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BNT ile ARS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BNT ile ARS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BNT ile ARS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Bancor fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BNT ile ARS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ARS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BNT / ARS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Bancor ve Arjantin Pesosu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Bancor ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BNT kriptosunu ARS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ARS para birimini eşit değerdeki BNT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BNT / ARS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BNT fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, BNT ile ARS arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BNT ile ARS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ARS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BNT / ARS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.