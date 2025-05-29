Bookie AI byVirtuals Logosu

Bookie AI byVirtuals Fiyatı(BOOKIE)

USD

Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0108
$0,0108$0,0108
+%116,00(1D)

BOOKIE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) mevcut fiyatı 0,0108 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. BOOKIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Bookie AI byVirtuals Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10,02K USD
- Gün içindeki Bookie AI byVirtuals fiyat değişimi +%116,00
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

MEXC'deki BOOKIE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BOOKIE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BOOKIE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bookie AI byVirtuals fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0058+%116,00
30 Gün$ +0,0058+%116,00
60 Gün$ +0,0058+%116,00
90 Gün$ +0,0058+%116,00
Bugünkü Bookie AI byVirtuals Fiyatı Değişimi

Bugün, BOOKIE, $ +0,0058 (+%116,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bookie AI byVirtuals 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0058 (+%116,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bookie AI byVirtuals 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BOOKIE değişimi $ +0,0058 (+%116,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bookie AI byVirtuals 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0058 (+%116,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BOOKIE Fiyat Bilgisi

En güncel Bookie AI byVirtuals fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,005
$ 0,005$ 0,005

$ 0,01249
$ 0,01249$ 0,01249

$ 0,01249
$ 0,01249$ 0,01249

+%0,27

+%116,00

+%116,00

BOOKIE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

$ 10,02K
$ 10,02K$ 10,02K

--
----

Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Nedir?

Bookie AI byVirtuals, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bookie AI byVirtuals yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BOOKIE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bookie AI byVirtuals hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bookie AI byVirtuals satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bookie AI byVirtuals Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bookie AI byVirtuals, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BOOKIE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bookie AI byVirtuals fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bookie AI byVirtuals Fiyat Geçmişi

BOOKIE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BOOKIE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bookie AI byVirtuals fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Satın Alma

Nasıl Bookie AI byVirtuals satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bookie AI byVirtuals Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BOOKIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOOKIE / VND
284,202
1 BOOKIE / AUD
A$0,01674
1 BOOKIE / GBP
0,007992
1 BOOKIE / EUR
0,009504
1 BOOKIE / USD
$0,0108
1 BOOKIE / MYR
RM0,045792
1 BOOKIE / TRY
0,422172
1 BOOKIE / JPY
¥1,5741
1 BOOKIE / RUB
0,862596
1 BOOKIE / INR
0,924372
1 BOOKIE / IDR
Rp177,049152
1 BOOKIE / KRW
14,917068
1 BOOKIE / PHP
0,602532
1 BOOKIE / EGP
￡E.0,537732
1 BOOKIE / BRL
R$0,061344
1 BOOKIE / CAD
C$0,014904
1 BOOKIE / BDT
1,320084
1 BOOKIE / NGN
17,14284
1 BOOKIE / UAH
0,448956
1 BOOKIE / VES
Bs1,0368
1 BOOKIE / PKR
Rs3,055968
1 BOOKIE / KZT
5,527116
1 BOOKIE / THB
฿0,354888
1 BOOKIE / TWD
NT$0,323784
1 BOOKIE / AED
د.إ0,039636
1 BOOKIE / CHF
Fr0,008964
1 BOOKIE / HKD
HK$0,084564
1 BOOKIE / MAD
.د.م0,100008
1 BOOKIE / MXN
$0,209304

Bookie AI byVirtuals Kaynağı

Bookie AI byVirtuals hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bookie AI byVirtuals Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Reddio (RDO) Nedir? Dünyanın İlk CUDA-Uyumlu Paralel EVM’si için Tam Rehber

Bu kapsamlı rehber, Reddio’nun blok zinciri ölçeklenebilirliğine yönelik yenilikçi yaklaşımını keşfederek, paralel yürütme yetenekleri, GPU hızlandırma teknolojisi ve bu yüksek performanslı ekosistemi güçlendiren RDO token’ının detaylarına dalmaktadır. İster verimli bir blok zinciri altyapısı arayan bir geliştirici olun, ister sonraki nesil Layer 2 çözümlerini değerlendiren bir yatırımcı, ya da sadece GPU hesaplama ve merkeziyetsiz teknoloji kesişimi hakkında meraklı biri olun, bu makale Reddio’nun blok zinciri performans standartlarını yeniden şekillendirmedeki dönüştürücü potansiyelini anlamanız için gereken her şeyi sunmaktadır.

May 29, 2025

USD1 Nedir? World Liberty Financial’in Devrim Yaratan Stabil Koini İçin Tam Kılavuz

Hızla gelişen kripto para manzarasında, USD1, siyasi etkiyi blockchain yeniliğiyle birleştiren devrim niteliğinde bir stabil koin olarak ortaya çıkıyor. Kripto yatırımcıları, kurumsal oyuncular ve DeFi meraklıları için, USD1’i anlamak, geleneksel stabil koinlerin benzersiz destek yapıları ve eşi benzeri görülmemiş siyasi bağlantılar aracılığıyla nasıl evrildiğine dair bir içgörü sunar. Bu kapsamlı kılavuz, USD1’in temel özelliklerini, sınır ötesi işlemlere devrimci yaklaşımını, tokenomiklerini, gerçek dünya uygulamalarını ve küresel finansal ekosistem içindeki gelecekteki potansiyelini inceliyor. İster deneyimli bir kripto trader’ı olun, ister sadece siyasetin ve dijital varlıkların kesişimi hakkında meraklı biri, bu makale, kurumsal finansı etkileyen bu yenilikçi stabil koin hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

May 28, 2025

MEXC DEX+ Airdrop Sezon 2 Resmi Başlatılıyor: Airdrop Kullanıcıları ve Gelecek Süreç

MEXC DEX+ resmi airdrop sezonu başladı! Bu etkinlik, 2024 yılının 1 Ekim’inden 2025 yılının 31 Ocak tarihine kadar, Solana ağında 10 SOL üzerindeki işlem hacmine sahip kullanıcılar için geçerli olup, dağıtılacak airdrop toplam miktarının yüz milyonu aşması bekleniyor. Bu etkinlik, 2025 yılı için en büyük ücretsiz airdrop olayı olmayı hedefliyor.

May 28, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BOOKIE
BOOKIE
USD

1 BOOKIE = 0,0108 USD

Al-Sat

BOOKIEUSDT
$0,0108
$0,0108$0,0108
+%116,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti