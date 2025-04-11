Blocksport (BSPT) Nedir?

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

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Blocksport Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Blocksport, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BSPT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Blocksport fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Blocksport Fiyat Geçmişi

BSPT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BSPT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Blocksport fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Blocksport (BSPT) Satın Alma

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BSPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BSPT / VND ₫ 2.2153824 1 BSPT / AUD A$ 0.00013824 1 BSPT / GBP ￡ 0.000065664 1 BSPT / EUR € 0.000076032 1 BSPT / USD $ 0.0000864 1 BSPT / MYR RM 0.000381888 1 BSPT / TRY ₺ 0.00328752 1 BSPT / JPY ¥ 0.012436416 1 BSPT / RUB ₽ 0.007226496 1 BSPT / INR ₹ 0.007441632 1 BSPT / IDR Rp 1.46440656 1 BSPT / KRW ₩ 0.12272688 1 BSPT / PHP ₱ 0.004921344 1 BSPT / EGP ￡E. 0.00443664 1 BSPT / BRL R$ 0.000506304 1 BSPT / CAD C$ 0.000120096 1 BSPT / BDT ৳ 0.010500192 1 BSPT / NGN ₦ 0.138018816 1 BSPT / UAH ₴ 0.00357696 1 BSPT / VES Bs 0.0061344 1 BSPT / PKR Rs 0.024228288 1 BSPT / KZT ₸ 0.044650656 1 BSPT / THB ฿ 0.002895264 1 BSPT / TWD NT$ 0.002793312 1 BSPT / AED د.إ 0.000317088 1 BSPT / CHF Fr 0.000069984 1 BSPT / HKD HK$ 0.0006696 1 BSPT / MAD .د.م 0.00080352 1 BSPT / MXN $ 0.00175824

Blocksport Kaynağı

Blocksport hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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