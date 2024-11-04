Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Cat Gold Miner Fiyatı(CATGOLD)
Bugün için Cat Gold Miner (CATGOLD) mevcut fiyatı 0.0005573 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. CATGOLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Cat Gold Miner Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 224.61K USD
- Gün içindeki Cat Gold Miner fiyat değişimi -0.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cat Gold Miner fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000001453
|-0.26%
|30 Gün
|$ -0.0009427
|-62.85%
|60 Gün
|$ -0.0009427
|-62.85%
|90 Gün
|$ -0.0009427
|-62.85%
En güncel Cat Gold Miner fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+2.27%
-0.26%
-42.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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Miktar
1 CATGOLD = 0.0005573 USD