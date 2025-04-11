Forkast (CGX) Nedir?

Forkast, oyun ve internet kültürü için bir tahmin piyasasıdır ve kullanıcıların e-sporlar, memeler, yayıncılar ve Web3 trendleri üzerinde işlem yapmasına olanak tanır. Community Gaming, yerleşik cüzdanlar, ücret ödemeden ve aylık 50.000'den fazla maç için otomatik ödemelerle rekabetçi oyunlara güç veriyor. 2020'den bu yana 20.000'den fazla oyuncuya ödeme yaptı ve 800.000 cüzdan oluşturdu. Her iki platform da stake etme, likidite teşvikleri, turnuva erişimi ve tahmin piyasasına katılım için bir yardımcı token olan CGX üzerinde çalışır.

Forkast, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Forkast yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- CGX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Forkast Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Forkast, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CGX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Forkast fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Forkast Fiyat Geçmişi

CGX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CGX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Forkast fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Forkast (CGX) Satın Alma

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CGX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CGX / VND ₫ 39.333294 1 CGX / AUD A$ 0.0024544 1 CGX / GBP ￡ 0.00116584 1 CGX / EUR € 0.00134992 1 CGX / USD $ 0.001534 1 CGX / MYR RM 0.00678028 1 CGX / TRY ₺ 0.0583687 1 CGX / JPY ¥ 0.22017502 1 CGX / RUB ₽ 0.1284725 1 CGX / INR ₹ 0.13224614 1 CGX / IDR Rp 25.9999961 1 CGX / KRW ₩ 2.18829702 1 CGX / PHP ₱ 0.08739198 1 CGX / EGP ￡E. 0.07874022 1 CGX / BRL R$ 0.00901992 1 CGX / CAD C$ 0.00213226 1 CGX / BDT ৳ 0.18642702 1 CGX / NGN ₦ 2.45047296 1 CGX / UAH ₴ 0.0635076 1 CGX / VES Bs 0.108914 1 CGX / PKR Rs 0.43016428 1 CGX / KZT ₸ 0.79275586 1 CGX / THB ฿ 0.05135832 1 CGX / TWD NT$ 0.04964024 1 CGX / AED د.إ 0.00562978 1 CGX / CHF Fr 0.00124254 1 CGX / HKD HK$ 0.0118885 1 CGX / MAD .د.م 0.0142662 1 CGX / MXN $ 0.0312936

Forkast Kaynağı

Forkast hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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