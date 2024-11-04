Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
CODAI Fiyatı(CODAI)
Bugün için CODAI (CODAI) mevcut fiyatı 0.00000000001029 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. CODAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar CODAI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.70K USD
- Gün içindeki CODAI fiyat değişimi -10.20%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
MEXC'deki CODAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CODAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CODAI fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000000000011688
|-10.20%
|30 Gün
|$ -0.00000000002151
|-67.65%
|60 Gün
|$ -0.00000000013971
|-93.14%
|90 Gün
|$ -0.00000000027801
|-96.44%
En güncel CODAI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+6.41%
-10.20%
-27.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CODAI, geliştiricilerin Binance Smart Chain (BSC) üzerinde akıllı sözleşmeler yazma, optimize etme ve dağıtma şeklini dönüştürmek için Yapay Zekanın gücünden yararlanan, çığır açan, merkeziyetsiz bir kripto projesidir. En son yapay zeka teknolojilerini BSC ağının verimliliği ve güvenliği ile birleştiren CODAI, kod oluşturma sürecinde devrim yaratarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır ve genel ekosistemin güvenilirliğini artırır.
CODAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CODAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CODAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CODAI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, CODAI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CODAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CODAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CODAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
CODAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CODAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CODAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl CODAI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CODAI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
CODAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!
MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!
Meme coins are once again back in the spotlight. What is the user sentiment? What meme coins should you buy? Where can you buy them? Find out now at MEXC.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 CODAI = 0.00000000001029 USD