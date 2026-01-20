Coinbase / Brezilya Reali Dönüşüm Tablosu
COINON / BRL Dönüşüm Tablosu
- 1 COINON1,251.60 BRL
- 2 COINON2,503.19 BRL
- 3 COINON3,754.79 BRL
- 4 COINON5,006.38 BRL
- 5 COINON6,257.98 BRL
- 6 COINON7,509.58 BRL
- 7 COINON8,761.17 BRL
- 8 COINON10,012.77 BRL
- 9 COINON11,264.37 BRL
- 10 COINON12,515.96 BRL
- 50 COINON62,579.81 BRL
- 100 COINON125,159.62 BRL
- 1,000 COINON1,251,596.24 BRL
- 5,000 COINON6,257,981.21 BRL
- 10,000 COINON12,515,962.43 BRL
Yukarıdaki tablo, 1 COINON ile 10.000 COINON arasındaki bir aralıkta, Coinbase ile Brezilya Reali (COINON ile BRL) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son BRL piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen COINON tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel COINON / BRL arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
BRL / COINON Dönüşüm Tablosu
- 1 BRL0.0007989 COINON
- 2 BRL0.001597 COINON
- 3 BRL0.002396 COINON
- 4 BRL0.003195 COINON
- 5 BRL0.003994 COINON
- 6 BRL0.004793 COINON
- 7 BRL0.005592 COINON
- 8 BRL0.006391 COINON
- 9 BRL0.007190 COINON
- 10 BRL0.007989 COINON
- 50 BRL0.03994 COINON
- 100 BRL0.07989 COINON
- 1,000 BRL0.7989 COINON
- 5,000 BRL3.994 COINON
- 10,000 BRL7.989 COINON
Yukarıdaki tablo, 1 BRL ile 10.000 BRL arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Brezilya Reali ile Coinbase (BRL ile COINON) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan BRL tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Coinbase alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Coinbase (COINON), şu anda R$ 1,251.60 BRL seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.17% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi R$-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri R$-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Coinbase Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
0.17%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki COINON - BRL trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Coinbase varlığının BRL karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Coinbase fiyatını kontrol edin.
COINON / BRL Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 COINON = 1,251.60 BRL | 1 BRL = 0.0007989 COINON
Bugün, 1 COINON / BRL dönüşüm oranı 1,251.60 BRL kurundadır.
5 COINON satın almak için 6,257.98 BRL gereklidir ve 10 COINON değeri 12,515.96 BRL olarak hesaplanır.
1 BRL, 0.0007989 COINON varlığına dönüştürülebilir.
50 BRL, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.03994 COINON varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 COINON / BRL karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.17% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- BRL, en düşük seviye ise -- BRL olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 COINON değeri -- BRL idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde COINON, -- BRL oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Coinbase (COINON) Hakkında Her Şey
Artık Coinbase (COINON) fiyatını hesapladığınıza göre, Coinbase hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. COINON geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Coinbase nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
COINON / BRL Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Coinbase (COINON), -- BRL ile -- BRL arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1,225.3254543161183 BRL ile 1,410.4028916240377 BRL arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı COINON / BRL fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|R$ 1,283.07
|R$ 1,410.4
|R$ 1,410.4
|R$ 2,092.47
|En Düşük
|R$ 1,225.32
|R$ 1,225.32
|R$ 1,211.89
|R$ 1,211.89
|Ortalama
|R$ 1,259.43
|R$ 1,308.81
|R$ 1,296.02
|R$ 1,464.39
|Volatilite
|+4.50%
|+13.68%
|+15.10%
|+51.98%
|Değişim
|-2.38%
|-7.47%
|-4.73%
|-26.09%
2027 ve 2030 Yılları için BRL Biriminden Coinbase Fiyat Tahmini
Coinbase fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel COINON / BRL tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için COINON Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Coinbase mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık R$1,314.18 değerine ulaşabilir.
2030 için COINON Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, COINON aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık R$1,521.32 BRL fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Coinbase Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut COINON İşlem Çiftleri
COINON/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, COINON Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Coinbase varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan COINON varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden COINON Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Coinbase Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
COINON ve BRL için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Coinbase (COINON) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Coinbase Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $232.97
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
COINON dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, BRL para birimine dönüştürseniz bile, COINON kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[COINON Fiyatı] [COINON / USD]
Brezilya Reali (BRL) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (BRL/USD): 0.18634473253754194
- 7 Günlük Değişim: +3.19%
- 30 Günlük Trend: +3.19%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir BRL para birimi, aynı tutarda COINON almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir BRL para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan BRL ile güvenli bir şekilde COINON satın alın.
COINON ile BRL Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Coinbase (COINON) ile Brezilya Reali (BRL) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. COINON ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve COINON varlığının BRL karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve BRL arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. BRL Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler BRL varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle BRL zayıfladığında, yatırımcılar COINON gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Coinbase gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda COINON varlığına yönelik talep artabilir ve bu da BRL para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen COINON Kriptosunu BRL Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı COINON / BRL dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl COINON / BRL Dönüşümü Yapılır?
COINON Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak COINON kriptosundan BRL para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı COINON / BRL Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel COINON / BRL kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. COINON ve BRL hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
COINON varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl COINON satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
COINON / BRL dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
COINON ile BRL arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, COINON varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak BRL birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
COINON ile BRL arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
COINON ile BRL arasındaki kur, Coinbase ve Brezilya Reali varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen COINON / BRL kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
COINON ile BRL arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
COINON ile BRL arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda COINON kriptosunu BRL para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
COINON kriptosundan BRL para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
COINON kriptosunun BRL para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle COINON varlığının BRL karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler COINON ile BRL arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, BRL para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve COINON sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
COINON ile BRL arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Coinbase halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da COINON ile BRL arasındaki kuru doğrudan etkiler.
COINON ile BRL kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
COINON ile BRL arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki COINON ile BRL arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Coinbase fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
COINON ile BRL arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak BRL piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
COINON / BRL için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Coinbase ve Brezilya Reali arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Coinbase ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
COINON kriptosunu BRL para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, BRL para birimini eşit değerdeki COINON kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
COINON / BRL dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, COINON fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, COINON ile BRL arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında COINON ile BRL arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak BRL para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, COINON / BRL arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.