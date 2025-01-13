COCO PARK Fiyatı(COPA)
Bugün için COCO PARK (COPA) mevcut fiyatı 0.00000141 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. COPA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar COCO PARK Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.40K USD
- Gün içindeki COCO PARK fiyat değişimi -21.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için COCO PARK fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000003898
|-21.66%
|30 Gün
|$ -0.00010229
|-98.65%
|60 Gün
|$ -0.00049859
|-99.72%
|90 Gün
|$ -0.00049859
|-99.72%
En güncel COCO PARK fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.71%
-21.66%
-77.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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COCO PARK hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 COPA = 0.00000141 USD