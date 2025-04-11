Creditcoin (CTC) Nedir?

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Creditcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Creditcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Creditcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Creditcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Creditcoin Fiyat Geçmişi

CTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Creditcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Creditcoin (CTC) Satın Alma

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CTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTC / VND ₫ 14,317.9344 1 CTC / AUD A$ 0.89344 1 CTC / GBP ￡ 0.424384 1 CTC / EUR € 0.491392 1 CTC / USD $ 0.5584 1 CTC / MYR RM 2.468128 1 CTC / TRY ₺ 21.252704 1 CTC / JPY ¥ 80.202992 1 CTC / RUB ₽ 46.766 1 CTC / INR ₹ 48.111744 1 CTC / IDR Rp 9,464.40536 1 CTC / KRW ₩ 793.17928 1 CTC / PHP ₱ 31.806464 1 CTC / EGP ￡E. 28.657088 1 CTC / BRL R$ 3.277808 1 CTC / CAD C$ 0.776176 1 CTC / BDT ৳ 67.862352 1 CTC / NGN ₦ 892.010496 1 CTC / UAH ₴ 23.11776 1 CTC / VES Bs 39.6464 1 CTC / PKR Rs 156.586528 1 CTC / KZT ₸ 288.575536 1 CTC / THB ฿ 18.695232 1 CTC / TWD NT$ 18.053072 1 CTC / AED د.إ 2.049328 1 CTC / CHF Fr 0.452304 1 CTC / HKD HK$ 4.3276 1 CTC / MAD .د.م 5.19312 1 CTC / MXN $ 11.369024

Creditcoin Kaynağı

Creditcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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