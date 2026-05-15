Creditcoin / Çin Yuanı Dönüşüm Tablosu
CTC / CNY Dönüşüm Tablosu
CNY / CTC Dönüşüm Tablosu
- 1 CTC1.02 CNY
- 5 CTC5.1 CNY
- 10 CTC10.19 CNY
- 50 CTC50.96 CNY
- 100 CTC101.92 CNY
- 1,000 CTC1,019.16 CNY
- 5,000 CTC5,095.8 CNY
- 10,000 CTC10,191.59 CNY
- 1 CNY0.9812 CTC
- 5 CNY4.906 CTC
- 10 CNY9.812 CTC
- 50 CNY49.060 CTC
- 100 CNY98.12 CTC
- 1,000 CNY981.2 CTC
- 5,000 CNY4,906 CTC
- 10,000 CNY9,812 CTC
Creditcoin (CTC), şu anda ¥ 1.02 CNY seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.00% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ¥362.05K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ¥551.02M CNY şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Creditcoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
3.70B CNY
Dolaşım Arzı
362.05K
24 Saatlik İşlem Hacmi
551.02M CNY
Piyasa Değeri
0.00%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
¥ 0.1551
24 sa Yüksek
¥ 0.1467
24 sa Düşük
Yukarıdaki CTC - CNY trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Creditcoin varlığının CNY karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Creditcoin fiyatını kontrol edin.
CTC / CNY Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 CTC = 1.02 CNY | 1 CNY = 0.9812 CTC
Bugün, 1 CTC / CNY dönüşüm oranı 1.02 CNY kurundadır.
5 CTC satın almak için 5.1 CNY gereklidir ve 10 CTC değeri 10.19 CNY olarak hesaplanır.
1 CNY, 0.9812 CTC varlığına dönüştürülebilir.
50 CNY, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 49.060 CTC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 CTC / CNY karşısındaki dönüşüm oranı -5.33% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.00% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.06 CNY, en düşük seviye ise 1 CNY olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 CTC değeri 1.02 CNY idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +0.33% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde CTC, -0.317376 CNY oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -23.75% oranında bir değişime yol açtı.
CTC / CNY Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Creditcoin (CTC), 1 CNY ile 1.06 CNY arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1 CNY ile 1.2 CNY arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı CTC / CNY fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|¥ 1.02
|¥ 1.16
|¥ 1.16
|¥ 1.36
|En Düşük
|¥ 0.95
|¥ 0.95
|¥ 0.95
|¥ 0.88
|Ortalama
|¥ 1.02
|¥ 1.02
|¥ 1.02
|¥ 1.02
|Volatilite
|+5.42%
|+18.36%
|+22.96%
|+34.08%
|Değişim
|-3.87%
|-5.33%
|+0.61%
|-26.31%
2027 ve 2030 Yılları için CNY Biriminden Creditcoin Fiyat Tahmini
Creditcoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel CTC / CNY tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için CTC Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Creditcoin mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ¥1.07 değerine ulaşabilir.
2030 için CTC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, CTC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ¥1.24 CNY fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Creditcoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Creditcoin Hakkında
CTC / CNY Piyasa Verileri
Güncel CTC / CNY Dönüşüm Oranı
Bugünkü Creditcoin (CTC) fiyatı ¥ 1.019159194965281176 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut CTC / CNY dönüşüm oranı CTC başına ¥ 1.019159194965281176 şeklindedir.
MEXC'de Creditcoin Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin
MEXC'deki Mevcut CTC İşlem Çiftleri
Spot
CTC/USDT
|0.14
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, CTC Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Creditcoin varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan CTC varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
CTCUSDTSürekli
|--
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden CTC Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Creditcoin Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
3 Kolay Adımda CNY ile Creditcoin Satın Alın
MEXC Hesabı Oluşturun
MEXC websitesinde hesap açın veya MEXC uygulamasını indirin. Başlamak için kimlik doğrulamasını tamamlayın.
CNY Yatırın
Banka transferi, kredi kartı veya P2P alım satımı gibi tercih ettiğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak kolayca CNY yatırın.
Creditcoin Satın Al
Spot veya Vadeli İşlem alım satım sayfasına gidin, Creditcoin araması yapın ve yatırdığınız CNY ile alımınızı hemen tamamlayın.
CTC ve CNY için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Creditcoin (CTC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Creditcoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.149
- 7 Günlük Değişim: -5.33%
- 30 Günlük Trend: +0.33%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
CTC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, CNY para birimine dönüştürseniz bile, CTC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[CTC Fiyatı] [CTC / USD]
Çin Yuanı (CNY) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (CNY/USD): 0.14627793597736555
- 7 Günlük Değişim: -0.21%
- 30 Günlük Trend: -0.21%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir CNY para birimi, aynı tutarda CTC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir CNY para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan CNY ile güvenli bir şekilde CTC satın alın.
CTC ile CNY Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Creditcoin (CTC) ile Çin Yuanı (CNY) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. CTC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve CTC varlığının CNY karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CNY arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. CNY Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CNY varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CNY zayıfladığında, yatırımcılar CTC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Creditcoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda CTC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CNY para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen CTC Kriptosunu CNY Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı CTC / CNY dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
CTC / CNY dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
CTC ile CNY arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, CTC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CNY birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
CTC ile CNY arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
CTC ile CNY arasındaki kur, Creditcoin ve Çin Yuanı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen CTC / CNY kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
CTC ile CNY arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
CTC ile CNY arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda CTC kriptosunu CNY para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
CTC kriptosundan CNY para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
CTC kriptosunun CNY para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle CTC varlığının CNY karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler CTC ile CNY arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CNY para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve CTC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
CTC ile CNY arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Creditcoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da CTC ile CNY arasındaki kuru doğrudan etkiler.
CTC ile CNY kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
CTC ile CNY arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki CTC ile CNY arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Creditcoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
CTC ile CNY arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CNY piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
CTC / CNY için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Creditcoin ve Çin Yuanı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Creditcoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
CTC kriptosunu CNY para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CNY para birimini eşit değerdeki CTC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
CTC / CNY dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, CTC fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, CTC ile CNY arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında CTC ile CNY arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CNY para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, CTC / CNY arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Creditcoin Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
Revolutionary Decentralized Identity: How Creditcoin and Midnight Partner to Defeat AI Deepfakes
BitcoinWorld Revolutionary Decentralized Identity: How Creditcoin and Midnight Partner to Defeat AI Deepfakes Imagine a digital world where you can prove who you2025/12/18
Spacecoin Expands Decentralized Satellite Internet Push With Kenya, Nigeria, Indonesia, Cambodia Pacts
Latest News and Updates on blockchain industry by AlexaBlockchain ("Alexa Blockchain"). Spacecoin struck new agreements in Kenya, Nigeria, Indonesia and Cambodia2026/01/14
BREAKING: Creditcoin (CTC) Surges 44% to $0.22 in 24 Hours
Creditcoin (CTC) has surged 44.3% in 24 hours to $0.223823, with trading volume exceeding its market cap as the blockchain-based credit protocol sees explosive2026/02/14
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.