CyberVein Fiyatı(CVT)
Bugün için CyberVein (CVT) mevcut fiyatı 0.0001284 USD ve mevcut piyasa değeri $ 136.16K USD. CVT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar CyberVein Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.24K USD
- Gün içindeki CyberVein fiyat değişimi -0.23%
- Dolaşımdaki arz: 1.06B USD.
MEXC'deki CVT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CVT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CyberVein fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000000296
|-0.22%
|30 Gün
|$ -0.0000058
|-4.33%
|60 Gün
|$ +0.0000146
|+12.82%
|90 Gün
|$ +0.000001
|+0.78%
En güncel CyberVein fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
0.00%
-0.22%
-10.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CyberVein, Singapur CV Teknoloji Vakfı tarafından 2017 yılında kurulmuş ve küresel akıllı şehir operasyon merkezini küresel akıllı şehirlerin inşasını ve geliştirilmesini yürütmek üzere yetkilendirmekle görevlendirilmiştir. İniş endüstrileri, uygulamaları ve ürünleri olan bir proje olarak CyberVein, yeni oluşturulan DAVE akıllı şehir çözümü aracılığıyla küresel işletmelere özelleştirilmiş akıllı şehir hizmetleri sağlar. Pratik bir token olarak CVT, CyberVein ağında ve akıllı şehir ekosisteminde katı bir ödeme yöntemi ve dolaşım aracı olarak kullanılmaktadır.DAVE Alliance ve CROSS'un büyük veri hizmetlerinde ödeme aracıdır.Temel kullanım senaryoları depolama ödemesi ve pratik uygulama değeri ve güçlü likidite ile bilgi işlem gücü ödemesi ve büyük veri hizmeti ödemesi.
CyberVein, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CyberVein yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CVT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CyberVein hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, CyberVein satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CyberVein, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CVT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CyberVein fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
CVT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CVT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CyberVein fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl CyberVein satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CyberVein Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
CyberVein hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 CVT = 0.0001284 USD