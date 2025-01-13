Cyber Arena Fiyatı(CYBERARENA)
Bugün için Cyber Arena (CYBERARENA) mevcut fiyatı 0.0002281 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. CYBERARENA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Cyber Arena Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.48K USD
- Gün içindeki Cyber Arena fiyat değişimi -17.11%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cyber Arena fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000047084
|-17.11%
|30 Gün
|$ -0.0002228
|-49.42%
|60 Gün
|$ -0.0002189
|-48.98%
|90 Gün
|$ -0.000203
|-47.09%
En güncel Cyber Arena fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-4.16%
-17.11%
-37.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CyberArena AR/VR, AR/VR özelliklerini ve kripto ekonomisini entegre eden bir projedir. Imperium'un ekosistemindeki 30 milyondan fazla oyuncuya ve dünya çapında 2 milyardan fazla oyuncuya, becerilerini yayın akışının ötesinde paraya dönüştürmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. CyberArena, web2 oyunlarının sınırlarını aşarak, sürükleyici deneyimler ve değer katan beceri oyunları için yeni olanaklar sunuyor. Bu, oyun endüstrisinde bir devrimdir.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cyber Arena, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CYBERARENA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cyber Arena fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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Cyber Arena hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 CYBERARENA = 0.0002281 USD