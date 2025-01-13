dAppstore Fiyatı(DAPPX)
Bugün için dAppstore (DAPPX) mevcut fiyatı 0.0027186 USD ve mevcut piyasa değeri $ 1.65M USD. DAPPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar dAppstore Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 71.26K USD
- Gün içindeki dAppstore fiyat değişimi -0.53%
- Dolaşımdaki arz: 608.18M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için dAppstore fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000014485
|-0.53%
|30 Gün
|$ -0.0017554
|-39.24%
|60 Gün
|$ -0.0006475
|-19.24%
|90 Gün
|$ -0.0014907
|-35.42%
En güncel dAppstore fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.08%
-0.53%
-18.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DAPPX, Oyna Kazan oyunlarının geliştirilmesini, yayınlanmasını ve para kazanılmasını destekleyen Steam benzeri bağımsız bir uygulamadır. AAA dereceli, kazan-kazan (P2E) oyunları ve blok zinciri uygulamaları için bir oyun başlatıcıdır ve piyasadaki en kullanışlı, kullanıcı dostu ve nihai dApp oyun mağazalarından biridir.
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Miktar
1 DAPPX = 0.0027186 USD