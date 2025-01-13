DemonWar Fiyatı(DAT)
Bugün için DemonWar (DAT) mevcut fiyatı 0.20138 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. DAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar DemonWar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.92K USD
- Gün içindeki DemonWar fiyat değişimi -5.80%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DemonWar fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.01239919
|-5.80%
|30 Gün
|$ +0.109465
|+119.09%
|60 Gün
|$ +0.041355
|+25.84%
|90 Gün
|$ -0.40944
|-67.04%
En güncel DemonWar fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.01%
-5.80%
-14.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DemonWar 3v3 ücretsiz rekabetçi bir MOBA oyunudur. Oyunda savaşmak için iki kampa bölünmüş 6 oyuncu var. Düşman kristalini yok eden ilk kamp kazanır.
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DemonWar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 DAT = 0.20138 USD